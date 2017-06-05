В Поморье снижается количество дорожных аварий

В министерстве транспорта Архангельской области подвели статистические итоги аварийности на региональных дорогах за четыре месяца 2017 года.

За отчётный период на территории Поморья зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, в которых 113 человек получили ранения и 18 северян погибли.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество ДТП снизилось на 7,1 процента. При этом количество пострадавших сократилось на 4,2 процента, а количество погибших стало меньше на 11,7 процента.

Напомним, что в регионе продолжается реализация комплексного плана мероприятий, направленного на снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий, утверждённого губернатором региона Игорем Орловым на 2017 год.

В условиях летних школьных каникул сотрудники ГИБДД убедительно просят водителей быть предельно внимательными в отношении пешеходов и велосипедистов, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, особенно вблизи образовательных учреждений, спортивных объектов и на придомовой территории. На контроле также остаются профилактические мероприятия по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения и выезд на полосу встречного движения.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области