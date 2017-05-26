Поморье готово к проведению основного этапа ЕГЭ-2017

Более шести тысяч выпускников школ Поморья будут сдавать государственные экзамены в этом году. В регионе откроются 88 пунктов проведения ЕГЭ, все они прошли проверку специалистов в преддверии основного этапа итоговой аттестации одиннадцатиклассников.

Такие цифры были озвучены на традиционной майской пресс-конференции министра образования и науки Архангельской области Игоря Скубенко. Глава ведомства ежегодно встречается с журналистами региональных СМИ накануне старта выпускных экзаменов.

ЕГЭ будут сдавать и выпускники школ прошлых лет. Как правило, на государственные испытания повторно приходят студенты профтеха, которые планируют продолжить обучение в вузе, а для этого им нужны более высокие баллы.

Во всех аудиториях, где будут проходить экзамены, установлены системы видеонаблюдения. Эта мера позволила сделать процедуру проведения ЕГЭ более объективной. В случае возникновения какой-либо спорной ситуации видеозапись позволит решить все вопросы. Отметим, почти 70 процентов кабинетов оснащены аппаратурой, транслирующей картинку в режиме on-line.

Общественный контроль

– Впервые в Архангельской области в дни проведения выпускных экзаменов будет открыт ситуационно-информационный центр. Он создан на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, – рассказал Игорь Скубенко.

Студенты и специалисты САФУ будут следить за ходом итоговой аттестации с помощью систем видеонаблюдения. Непосредственно в аудиториях, где идут экзамены, также будут находиться независимые общественные наблюдатели. Причем они оценят и действия организаторов ЕГЭ.

Главное нововведение – технологии

Все пункты проведения ЕГЭ в Архангельской области будут работать по новой технологии печати и сканирования контрольных измерительных материалов.

Материалы раньше доставляли в специальных пакетах, теперь же задания будут распечатывать прямо на глазах ребят, а сразу после завершения экзамена все работы сканируют и направят на проверку.

— Для самих ребят кардинальных изменений в формате проведения ЕГЭ нет. По-прежнему запрещено пользоваться шпаргалками и гаджетами. Вновь обращаю внимание выпускников на то, что при нарушении этого правила последует удаление с экзамена без права пересдачи в этом году, – подчеркнул Игорь Скубенко.

Хит ЕГЭ – обществознание

В списке самых востребованных выпускниками госэкзаменов по выбору лидирует обществознание. Также популярны физика, биология и история.

Для ребят с ограниченными возможностями организуют два специальных пункта сдачи ЕГЭ, где будут учтены их особые потребности. В Красноборском районе один выпускник по состоянию здоровья будет сдавать ЕГЭ у себя дома.

Стоит напомнить, что при подготовке к экзаменам выпускникам рекомендовано пользоваться открытым и бесплатным банком заданий ЕГЭ. Он размещён в открытом доступе на сайте Федерального института педагогических измерений.

В министерстве образования и науки Архангельской области открыта «горячая линия», посвящённая вопросам проведения ЕГЭ. Специалисты ведомства готовы проконсультировать выпускников и их родителей по телефону: (8182) 285-585.

Министерство образования и науки Архангельской области