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Архангельские врачи поделились с московскими коллегами опытом применения экзоскелета

16 февраля 12:45 Доступная среда Инновации

С 30 января по 3 февраля 2017 года в Москве проходило обучение первой группы специалистов по программе «Реабилитация с применением экзоскелета (оборудования для роботизированной механотерапии) пациентов с нарушением локомоторных функций на втором и третьем этапе реабилитации».

Эта программа повышения квалификации была разработана сотрудниками кафедры физической культуры и медицинской реабилитации Северного государственного медицинского университета.

Теоретическую часть обучения, в том числе методику тренировок с экзоскелетом для пациентов с травматической болезнью спинного мозга провела доцент кафедры Елена Бондаренко.

Участники обучения проявили большой интерес к опыту внедрения экзоскелета в архангельских клиниках. Практические навыки отрабатывались под руководством специалистов компании «ЭкзоАтлет», разработавшей это устройство.

В обучении приняли участие врачи, инструкторы лечебной физкультуры и специалисты по адаптивной физической культуре из 11 медицинских и медико-социальных учреждений Москвы, Серпухова, Новосибирска, Тулы и Архангельска.

Пресс-служба Корпорации развития Архангельской области

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