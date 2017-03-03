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Форум в Архангельске вынесет актуальные вопросы арктической повестки на международный уровень

3 марта 12:45 Арктика – территория диалога Арктика Международные связи

«Форум «Арктика – территория диалога» как площадка для обсуждения вопросов международного экономического сотрудничества в Арктике». Так называлась тема круглого стола, который состоялся 2 марта в Москве.

Эксперты обсудили вопросы международного сотрудничества в Арктике, привлечения молодёжи к арктическим инициативам, организации транспортного сообщения, реализации крупных инвестиционных проектов.

Ведущий дискуссии, заместитель Министра экономического развития РФ Александр Цыбульский подчеркнул:

«Форум «Арктика – территория диалога» станет одной из ведущих дискуссионных площадок для рассмотрения проблем и перспектив развития инвестиционной привлекательности Арктической зоны РФ. В рамках деловой программы запланировано 13 основных мероприятий. Мы ожидаем около 1500 гостей из 14 стран, что подчеркивает высокий международный статус мероприятия». 

Необходимость открытого обсуждения вопросов арктической повестки на международном уровне подчеркнул и посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Барбин:

«Форум в Архангельске вызвал серьезный интерес со стороны мирового сообщества. Помимо глав Финляндии и Исландии, вице-премьера Китая и премьер-министра Швеции на уровне руководства МИД своё участие недавно подтвердили главы МИД Норвегии и Дании. Важно, что иностранные гости будут не просто присутствовать на форуме, но и выступать».

Заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Денис Храмов рассказал о передовом опыте компании не только в реализации производственных проектов (в частности – «Ямал СПГ»), но и в обеспечении комфортной среды обитания для коренных народов Севера.

Подчёркивая значимость форума «Арктика – территория диалога» как площадки для взаимодействия власти и бизнеса, руководитель дирекции развития проектной деятельности фонда «Росконгресс» Слава Ходько выразил надежду, что это событие даст мощный импульс развитию инфраструктуры Архангельска и других северных территорий России.

Пресс-служба IV vеждународного форума «Арктика — территория диалога»

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