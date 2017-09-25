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Деловая программа Маргаритинки: предпринимателям Поморья рассказали о франчайзинге

25 сентября 10:00 Бизнес

Модератором семинара о франчайзинге, который прошёл в САФУ, стал директор Архангельского тендерного центра Александр Мокеев. 

Как отметил спикер, в российском законодательстве понятия франчайзинга не существует и юридически достаточно не регламентируется.

Отношения на российском рынке франшиз регулируются с помощью договора о коммерческой концессии (статья 54 Гражданского Кодекса РФ «О коммерческой концессии»). В нём Под франчайзингом подразумевается вид рыночных отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) право на определенный вид бизнеса, используя разработанную модель его ведения.прописаны  условия передачи прав от создателя бизнес-концепции  к покупателю.

Среди видов оплаты франшизы существуют «роялти» – выплата за использование авторского плана и интеллектуальной собственности, оборудования, товарного знака, услуг маркетинга и обучения персонала и выплачивается регулярно, а также паушальный взнос – разовая плата за возможность вступить во франшизу.

Главный плюс франчайзинга – использование проверенной и «раскрученной» бизнес-идеи, не требующей больших затрат на рекламу и минимизацию рисков.

Среди минусов спикер выделил использование строгих правил и ограничений, установленных франчайзером – от закупки сырья до цвета стен.

Кроме того, если франчайзер прекращает свою работу, все остальные франчайзи, независимо от дохода и успешности бизнеса должны прекратить деятельность. Самостоятельно и легально выйти из бизнеса можно, если это обговорено в контракте.

Особое внимание Александр Мокеев уделил вопросу создания собственной франшизы. На конкретных примерах спикер объяснил, что входит во франшизу и какие затраты необходимо включить.

Во второй части семинара предприниматель Надежда Короткова поделилась своим опытом в развитии бизнеса по франчайзинговой модели. Она успешно внедрила в архангельский бизнес интеллектуальную игру «Мозгобойня», которая еженедельно собирает сотни участников.

Пресс-служба Корпорации развития Архангельской области

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