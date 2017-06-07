Компании Поморья поборются за место в рейтинге индустрии детских товаров

Федеральным Министерством промышленности и торговли проводится конкурс-рейтинг среди российских организаций индустрии детских товаров «Сделано для детства».

Состязание направлено на поддержку отечественных производителей. При подготовке рейтинга будет дана оценка качеству детских товаров и услуг, что, с одной стороны, позволит повысить имидж российских компаний, с другой – будет способствовать повышению качества производимых товаров.

— По итогам конкурса экспертами будут отобраны Топ-30 организаций по каждому направлению, затем из их числа выделят по 10 лидеров, – рассказал министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Конкурс-рейтинг проводится по следующим направлениям: производство детской одежды; производство игр и игрушек; производство детской мебели; производство детской обуви; производство товаров для новорожденных; производство школьных принадлежностей, товаров для образования; производство спортивных товаров для детей; производство средств гигиены и косметики; производство товаров для безопасности детей.Включение компании в рейтинг станет своего рода гарантом качества её

продукции, что повысит её конкурентоспособность.

Подобные конкурсы позволяют привлечь внимание к отечественной продукции и увеличить долю таких товаров на рынке.

— В Архангельской области есть ряд компаний, производящих высококачественные товары для детей – от одежды до экологически чистой мебели. Некоторые из них уже успели завоевать безупречную репутацию на федеральном уровне, другие пока лишь выходят за на всероссийский рынок. – отметил Семён Вуйменков. – При этом участие в конкурсе будет полезно и тем, и другим: включение в рейтинг самых высококачественных товаров является лучшим способом заручиться доверием потенциальных покупателей.

Для участия в конкурсе необходимо направить в департамент развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России заявление с приложением анкеты и копий бухгалтерского баланса за три года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа, а также дополнительных сведений на усмотрение заявителя.

Заполненная анкета должна быть подписана руководителем организации, главным бухгалтером и скреплена печатью (при наличии) организации.

Документы в бумажном виде направляются в закрытом конверте по адресу:

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, экспедиция.

В последствии необходимо дополнительно направить электронную версию материалов (в формате Word) на электронную почту: agapovaei@minprom.gov.ru.

Телефон для справок: +7 (495) 632-88-88, доб. 19-14.

Дата окончания приёма заявок: 8 сентября 2017 года.

Министерство экономического развития Архангельской области