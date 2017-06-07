Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Компании Поморья поборются за место в рейтинге индустрии детских товаров

7 июня 15:00 Общество Бизнес

Федеральным Министерством промышленности и торговли проводится конкурс-рейтинг среди российских организаций индустрии детских товаров «Сделано для детства».

Состязание направлено на поддержку отечественных производителей. При подготовке рейтинга будет дана оценка качеству детских товаров и услуг, что, с одной стороны, позволит повысить имидж российских компаний, с другой – будет способствовать повышению качества производимых товаров.

— По итогам конкурса экспертами будут отобраны Топ-30 организаций по каждому направлению, затем из их числа выделят по 10 лидеров, – рассказал министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Конкурс-рейтинг проводится по следующим направлениям: производство детской одежды; производство игр и игрушек; производство детской мебели; производство детской обуви; производство товаров для новорожденных; производство школьных принадлежностей, товаров для образования; производство спортивных товаров для детей; производство средств гигиены и косметики; производство товаров для безопасности детей.Включение компании в рейтинг станет своего рода гарантом качества её
продукции, что повысит её конкурентоспособность.

Подобные конкурсы позволяют привлечь внимание к отечественной продукции и увеличить долю таких товаров на рынке.

— В Архангельской области есть ряд компаний, производящих высококачественные товары для детей – от одежды до экологически чистой мебели. Некоторые из них уже успели завоевать безупречную репутацию на федеральном уровне, другие пока лишь выходят за на всероссийский рынок. – отметил Семён Вуйменков. – При этом участие в конкурсе будет полезно и тем, и другим: включение в рейтинг самых высококачественных товаров является лучшим способом заручиться доверием потенциальных покупателей.

Для участия в конкурсе необходимо направить в департамент развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России заявление с приложением анкеты и копий бухгалтерского баланса за три года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа, а также дополнительных сведений на усмотрение заявителя.

Заполненная анкета должна быть подписана руководителем организации, главным бухгалтером и скреплена печатью (при наличии) организации.

Документы в бумажном виде направляются в закрытом конверте по адресу:

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, экспедиция.

В последствии необходимо дополнительно направить электронную версию материалов (в формате Word) на электронную почту: agapovaei@minprom.gov.ru.

Телефон для справок: +7 (495) 632-88-88, доб. 19-14.

Дата окончания приёма заявок: 8 сентября 2017 года.

Министерство экономического развития Архангельской области

Экономика

7 июня

Ком­па­нии Поморья побор­ют­ся за место в рей­тинге индуст­рии дет­ских товаров

6 июня

Новый поря­док при­ме­не­ния кон­троль­но-кас­со­вой тех­ники – в зоне вни­ма­ния биз­нес-ом­будсме­на

6 июня

Более 90 мил­ли­онов руб­лей сос­тави­ла при­быль госп­ре­дпри­ятий Архан­гель­ской области

6 июня

Закан­чива­ет­ся регист­ра­ция на меж­реги­ональ­ную кон­фер­ен­цию «Мето­доло­гия в сфере заку­пок. Опыт регионов»

5 июня

Де­нис Ман­ту­ров: «Соз­да­ние регио­наль­ных фон­дов раз­ви­тия про­мыш­лен­нос­ти – задача стра­те­ги­чес­кой важности»

5 июня

В Архан­гель­ске в пятый раз прой­дёт все­рос­сийс­кий семи­нар-сове­ща­ние по воп­ро­сам тариф­ного регули­ро­ва­ния

5 июня

Кадаст­ро­вую стои­мость нед­вижи­мос­ти пере­счита­ют

5 июня

Управля­ющие коман­ды Октябрьско­го и Севе­ро­онеж­ска успе­шно защити­лись на феде­раль­ном уровне

2 июня

Поморье и «Обо­рон­лог­ис­тика»: конк­ре­тные резуль­таты сот­рудни­чес­тва

2 июня

Ев­ге­ний Фомен­ко: «1 июля – кон­троль­ная точка по пере­воду бюд­жетни­ков на карты «Мир»

1 июня

ПМЭФ-2017: Игорь Орлов под­вёл итоги пер­вого дня рабо­ты дело­вого саммита

1 июня

ПМЭФ-2017: в Архан­гель­ской области постро­ят отель меж­дуна­род­ного класса

1 июня

ПМЭФ-2017: В Пле­сец­ком райо­не будут добы­вать 500 тысяч тонн щебня в год

1 июня

ПМЭФ-2017: Поморье и Газп­ро­мбанк под­писа­ли сог­лаше­ние о сот­рудни­чес­тве

1 июня

Игорь Орлов: «Для Поморья клас­терный под­ход стал тра­дици­он­ным инстру­мен­том»

1 июня

100 мил­ли­онов руб­лей нап­ра­вит область на ремонт дорог в Архан­гель­ске

1 июня

ПМЭФ-2017: под­писа­но сог­лаше­ние с Феде­раль­ным аген­тст­вом связи

1 июня

Иван Куляв­цев: «Проб­лемы биз­неса – мои проблемы»

1 июня

Зало­жен пер­вый из четы­рёх трау­ле­ров для Архан­гель­ского тра­ло­во­го флота

Похожие новости

7 июня Экономика

Ком­па­нии Поморья побор­ют­ся за место в рей­тинге индуст­рии дет­ских товаров

7 июня Общество

Регио­наль­ный биз­нес-ом­будс­мен и актив­ис­ты «Дело­вой Рос­сии» обсуди­ли перс­пе­ктивы взаи­мод­ейс­твия

5 июня Губернатор

Диа­лог без цен­зуры: вост­ре­бо­ван биз­не­сом, нужен и поле­зен власти

30 мая Общество

Преи­мущ­ес­тва сис­темы ГЛО­НАСС предс­та­вили на кон­фер­ен­ции мало­го и сред­него бизнеса

29 мая Экономика

Кор­пора­ция раз­ви­тия рас­пахи­ва­ет двери

29 мая Экономика

Новый фор­мат кон­фер­ен­ции МСП – про­дол­же­ние рабо­ты по фор­миро­ва­нию откры­того диа­лога с бизнесом

25 мая Экономика

Диа­лог биз­неса и влас­ти: стар­ту­ет глав­ный предп­ри­ни­ма­тель­ский форум Поморья

24 мая Экономика

Власть и нау­ка: стра­те­ги­чес­кое парт­нёр­ство

22 мая Экономика

Кон­фер­ен­ция мало­го и сред­него предп­ри­ни­ма­тель­ства: живой диа­лог биз­неса и власти

18 мая Общество

Архан­гель­ская область – луч­шая в раз­ви­тии социаль­ного предп­ри­ни­ма­тель­ства!

12 мая Губернатор

Штаб-квар­тира Ассо­ци­ации тор­гово-про­мыш­ленных палат север­ных тер­рито­рий раз­мес­тится в Архан­гель­ске

5 мая Районы

Луч­шие места на Мар­гари­тин­ской ярмарке пре­дос­та­вят това­роп­ро­из­води­те­лям Поморья

26 апреля Губернатор

Игорь Орлов: «Прио­ри­те­ты эко­но­ми­чес­кого раз­ви­тия регио­на дол­жны быть выверены»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия