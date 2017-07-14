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Фестиваль #ПРО_ЕДУ: привлечь молодёжь и местных товаропроизводителей

14 июля 16:00 Агропром Архангельск Торговля События Молодежь
18, 20 и 25 июля пять ресторанов и кафе Архангельска организуют для жителей и гостей столицы Поморья гастротуры с дегустацией блюд из кролика
18, 20 и 25 июля пять ресторанов и кафе Архангельска организуют для жителей и гостей столицы Поморья гастротуры с дегустацией блюд из кролика

14 июля в Поморье дан старт первому гастрономическому фестивалю #ПРО_ЕДУ. Мероприятие приурочено ко Дню работников торговли, который традиционно отмечается в четвёртую субботу июля.

Фестиваль проводится инициативной группой организаций общественного питания и сервиса при поддержке министерства агропромышленного комплекса и торговли региона, мэрии Архангельска и общественной организации «Питание и сервис Архангельской области».

Партнёры и организаторы: фьюжн-кафе «Терраса», ресторан «Почтовая контора 1786 г.», панорамный бар «Чердак», кафе «Студия 17», кафе «Ферма Роджера» и торговый центр «Метро».

18, 20 и 25 июля пять ресторанов и кафе Архангельска организуют для жителей и гостей столицы Поморья гастрономические туры с дегустацией блюд из кролика от известных шеф-поваров региона и проведут народное голосование за лучшее блюдо.

Организатор фестиваля, управляющий фьюжн-кафе «Терраса» Кира Рыженкова отметила:

«Помимо дегустации блюд и голосования, участников гастрономических туров ждёт знакомство с шеф-поварами и командами заведений. Мы расскажем жителям о том, как возникла идея проведения этого фестиваля, что для нас значит сфера общественного питания, за что мы любим эту работу и почему гордимся своей профессией».

Одна из задач фестиваля – привлечение в профессию молодых кадров. Для дальнейшего развития отрасли необходимо, чтобы творческая молодёжь региона шла в сферу общественного питания, приносила свежие идеи, находила работу по душе и достойный заработок.

— На сегодняшний день в Поморье создано более 1 200 предприятий общественного питания, – сообщила начальник отдела по торговле и потребительского рынка министерства АПК и торговли Архангельской области Наталья Бочарова. – Лидирующие позиции по созданию новых точек общепита занимают Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Вельский и Котласский районы.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль привлечёт внимание сельхозпроизводителей Поморья, чтобы в следующем году конкурсные блюда готовились только из местного сырья.

В рамках фестиваля #ПРО_ЕДУ также будут проведены мастер-классы.  

В частности, 28 июля с 11:00 до 15:00 для жителей и гостей города состоится бесплатный мастер-класс от гостя фестиваля, шеф-повара Николая Сарычева (Москва). Местом проведения станет фьюжн-кафе «Терраса».

28 июля с 11:00 до 15:00 пройдёт областной конкурс профессионального мастерства среди официантов. Ареной состязаний станет ресторан «Почтовая Контора 1786 г.».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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