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В Архангельске состоится лесной форум Баренцева региона

15 сентября 10:15 Год экологии Экология Наука Арктика Леспром Международные связи

Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство лесного хозяйства.

В форуме, который пройдёт 21 сентября,  примут участие представители федеральных и региональных органов власти, науки, образования, бизнеса стран-участниц Совета Баренцева/Евроакртического региона (СБЕР).

Эксперты обсудят вопросы адаптации лесов в Баренцевом регионе в условиях изменения климата, а также климатическую политику государств СБЕР в лесном секторе.

Актуальность повестки форума связана с деятельностью мировых держав по достижению решений Парижского соглашения, которое предусматривает, в частности, «удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 2°С сверх доиндустриальных уровней». Достижение этого возможно, в том числе, путём сокращения выбросов.

Важнейшими климаторегулирующими функциями обладают лесные экосистемы, поэтому особое значение имеет их сохранение и устойчивое развитие.

Совет Баренцева/Евроарктическогого региона (СБЕР) был создан в 1993 году как орган межправительственного взаимодействия России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции для расширения двухстороннего и многостороннего сотрудничества в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды, инфраструктуры, образования и культурных обменов, туризма, а также реализации проектов, направленных на улучшение положения коренного населения Севера. В 2015–2017 годах Российская Федерация выполняет функции страны-председателя СБЕР.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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