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Строительство моста через Устью идёт с опережением графика

23 марта 11:20 Транспорт Строительство дорог

В Устьянском районе продолжается строительство железобетонного моста, который уже в этом году соединит райцентр с деревней Мягкославская и соседними населёнными пунктами.

Объект возводится в рамках программы «Развитие региональной дорожной сети Архангельской области» и за счёт средств регионального дорожного фонда.

Напомним, железобетонный мост через Устью строится на месте прежнего деревянного, который был разрушен ледоходом несколько лет назад. 

Движение по новому мосту будет разрешено без ограничения грузоподъёмности. Его длина составит 139 метров, всего мостового перехода с подходами – почти полтора километра. Общая стоимость объекта – около 150 миллионов рублей.

Полностью смонтированы две береговые и две русловые опоры, идёт монтаж центральной опорыГенподрядчик – предприятие «СПК Мост». Его специалисты в октябре 2016 года сдали в эксплуатацию соседний мост через Устью у посёлка Советский.

Работы ведутся в соответствии с графиком, утвержденным заказчиком.

— При начале строительства возникли определённые трудности, связанные с геологией, пришлось изменить некоторые проектные решения. Сегодня у подрядной организации никаких проблем нет. По плану ввод объекта в эксплуатацию был намечен на осень 2017 года, однако строители работают с опережением сроков. Поэтому движение по новому мосту может быть открыто уже в июне–июле 2017 года, – рассказал директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев.

Сегодня на объекте постоянно трудятся около 30 мостостроителей. Уже полностью смонтированы две береговые и две русловые опоры. Идет монтаж последней, центральной. Эти работы планируется завершить до начала весеннего паводка.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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