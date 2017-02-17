Александр Терентьев завоевал «бронзу» на Олимпийском фестивале

В турецком Эрзуруме с 12 по 19 февраля проходит XIII европейский Олимпийский фестиваль, который называют «юношескими Олимпийскими играми». В соревнованиях принимают участие 650 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 39 стран.

Россию в Эрзуруме представляют 75 спортсменов из 25 регионов РФ. От Архангельской области выступает спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Александр Терентьев.

Наш спортсмен отлично выступил 16 февраля в лыжном спринте «на вылет»: в четвертьфинале пришёл первым и получил путевку в полуфинал, где финишировал вторым.Европейский Олимпийский фестиваль – спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 48 стран ассоциации европейских олимпийских комитетов. Фестиваль проводится раз в два года. Первый летний европейский юношеский Олимпийский фестиваль прошёл в Брюсселе в 1991 году, первый зимний – двумя годами позже в Аосте.

В финале Александр встретился с лыжниками из России, Финляндии, Словении и Франции.

В упорной борьбе архангельский лыжник пересек финишную прямую третьим, став бронзовым призером XIII европейского юношеского Олимпийского зимнего фестиваля.

«Золото» в этой гонке досталось ещё одному российскому спортсмену Андрею Некрасову.

— Лыжные гонки являются для жителей Поморья одним из самых любимых видов спорта. Очень рад, что наши спортсмены с каждым разом всё увереннее заявляют о себе на международных стартах. Поздравляю Александра Терентьева и его тренера с этой замечательной победой! – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области