Минлеспром Поморья и бизнес-уполномоченный будут вместе помогать малому ббизнесу

Министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин встретился с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Иваном Кулявцевым. Глава регионального минлеспрома и бизнес-омбудсмен обсудили ситуацию в ЛПК, а также вопросы взаимодействия представителей малого и среднего бизнеса с крупными лесными холдингами.

Как отметил Константин Доронин, Архангельская область сегодня находится в числе лидеров по развитию лесопромышленного комплекса. Упор делается на создание высокотехнологичных производств, выпуск продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, создание новых рабочих мест.Объём отгруженных материалов, выполненных работ и услуг в отрасли в прошлом году вырос более чем на 10 %, и в денежном выражении составил около 92 миллиардов рублей. Успешно реализуется целый ряд приоритетных инвестиционных проектов. За последние девять лет общий объём вложений в них превысил 42 миллиарда рублей.

Участники встречи сошлись во мнении, что наряду с интересами крупных производств, нужно учитывать и интересы малого и среднего бизнеса.



Как отметил Константин Доронин, в настоящее время в аренде у небольших предприятий находится треть расчетной лесосеки области. В прошлом году по итогам торгов представители малого и среднего бизнеса получили в пользование лесные насаждения с общим запасом древесины в 1 миллион кубометров.

При этом существуют и проблемы. По объективным причинам малым предприятиям трудно конкурировать с представителями крупных холдингов, в том числе на лесных аукционах.

Для предотвращения конфликтных ситуаций в областном минлеспроме созданы специальные рабочие группы. В них входят все заинтересованные стороны, в том числе представители муниципальной власти и местного бизнес-сообщества.

Существует положительный опыт, когда крупные предприятия заключают с представителями малого и среднего бизнеса договоры субаренды и субподряда. Время показывает, что такое сотрудничество может быть выгодно обеим сторонам.

Решением проблемы может стать внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих автоматическую пролонгацию договора аренды с добросовестными лесопользователями. А таких среди представителей малого и среднего бизнеса немало.

Кроме того, по мнению ряда экспертов, определением победителя лесного аукциона должна заниматься специальная комиссия. При принятии решения она обязана учитывать не только платежеспособность участника торгов, но и его нацеленность на развитие современного производства и создание высокотехнологичных рабочих мест непосредственно в регионе.

Как отметил Константин Доронин, законопроект, учитывающий эти предложения в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме и уже прошёл первое чтение.

Иван Кулявцев положительно оценил результаты встречи, отметив, что было найдено взаимопонимание с руководством областного минлеспрома, в том числе – в вопросах поддержки добросовестных предпринимателей.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области