Предприниматели Поморья обновили знания по ключевым темам

На базе Архангельского регионального бизнес-инкубатора с 16 по 19 сентября состоялся цикл семинаров для предпринимателей, где участникам рассказали про основы рыночной экономики, организационно-правовые формы и порядок создания малого и среднего предприятия. Именно эти мероприятия открыли деловую программу Маргаритинской ярмарки-2017.

На пожарно-техническом минимуме участникам рассказали про основные требования пожарной безопасности, разъяснили основные положения нормативно-правовой базы, особое внимание уделили техническому регламенту. Слушатели впоследствии получат удостоверение о прохождении ПТМ.

— Важно чтобы в головах участников сложились основные требования к пожарной безопасности, потому что на сегодняшний день для малого и среднего бизнеса все мероприятия в этом направлении – это большие капиталовложения, тем более – если помещение находится в аренде. О выполнении всех требований предприниматели начинают задумываться после первых проверок, –прокомментировала одна из экспертов семинара, преподаватель ООО «Дубль В-Север» Светлана Матова.

18 сентября участникам рассказали про основы предпринимательской деятельности. Специалисты регионального бизнес-инкубатора объяснили какие меры государственной поддержки есть для предпринимателей, каким образом можно зарегистрировать свое предприятие, провели сравнительную характеристику ИП и ООО, объяснили, какие документы необходимо предоставлять и какая ответственность лежит на субъекте малого и среднего бизнеса.

19 сентября состоялся семинар «Система налогообложения в свете предстоящих реформ», где участникам рассказали про изменения, предстоящие в налоговой системе 2018 году. Слушатели узнали о правах и обязанностях субъектов налогообложения и рассмотрели на живых примерах конкретные ситуации.

По словам участников деловой программы Маргаритинской ярмарки, представленная информация была максимальна полезной и позволила понять, в каком направлении двигаться дальше.

Архангельский региональный бизнес-инкубатор