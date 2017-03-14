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Борьба с наркоманией: важно предотвратить первый шаг в пропасть

14 марта 9:20 Общество Безопасность Молодежь

Поиск новых путей и решений проблемы наркомании стал одной из главных тем на заседании профильной комиссии Архангельской области под председательством губернатора Игоря Орлова.

Участие в совещании приняли главный федеральный инспектор по Архангельской области Владимир Иевлев, руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, представители правительства региона и областного Собрания депутатов, а также общественной организации «Мы выбираем жизнь» и благотворительного фонда «Поморье без наркотиков».

Игорь Орлов отметил усиление работы правоохранительных органов по предотвращению преступлений в сфере оборота психоактивных веществ, но подчеркнул необходимость выработки новых мер, направленных на профилактику распространения наркомании.

На этом аспекте также акцентировал внимание руководитель аппарата областной антинаркотической комиссии Андрей Краев, выступая с докладом о мониторинге ситуации в регионе за 2016 год.

В частности, он отметил, что для решения проблем наркомании жители Поморья предлагают: ужесточить наказания за наркопреступления, принудительно лечить наркоманов, а также расширять работу с молодёжью.

— Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что молодые люди, особенно в возрасте от 14 до 17 лет, не осознают в полной мере опасность употребления наркотических средств, – констатировал Андрей Краев.

— Профилактическая работа с молодёжью особенно важна, – подчеркнул Игорь Орлов. – Когда человек заявляет: «Я молодой, сильный, я только попробую один раз и всё», это становится первым шагом в пропасть.

Губернатор поручил профильным ведомствам провести широкую антинаркотическую пропаганду на площадках молодёжных, спортивных и культурных мероприятий, проводимых под эгидой региональной и муниципальной власти.

В числе новых идей – организация антинаркотических секций в рамках наиболее значимых, «раскрученных» молодёжных проектов, расширение круга участвующих в процессе общественных организаций, а также совершенствование работы по пресечению распространения наркоторговли в сети Интернет.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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