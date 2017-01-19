Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Эпидемия гриппа: медицинские учреждения Поморья работают в штатном режиме

19 января 17:45

Об этом заявили сегодня на первом заседании медицинского штаба по предупреждению распространения гриппа, которое состоялось в министерстве здравоохранения Поморья.

В совещании приняли участие представители регионального минздрава, управления Роспотребнадзора по Архангельской области, руководители 15 больниц и поликлиник Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района.

В настоящий момент эпидемический порог заболеваемостью ОРВИ и гриппом в регионе в целом превышен на шесть процентов и составляет 78,8 случаев на десять тысяч населения. В областном центре, который является опорной базой по гриппу, аналогичный показатель превышен на 23 процента.

— Лабораторно подтверждены 60 случаев заболевания  гриппом вируса АH3N2. Это известный и далеко не новый штамм, – сообщил руководитель управления Роспотребнадзора  в Архангельской области Роман Бузинов.

В настоящий момент карантинно-ограничительные мероприятия введены в Архангельске и Северодвинске. Закрыты на карантин класс в архангельской школе № 34 (Исакогорский округ) и детский сад в Мезенском районе.

При превышении эпидемического порога муниципальные образования имеют право самостоятельно вводить карантинно-ограничительные мероприятия, но пока серьезных оснований для этого нет.

Как заявили на заседании штаба, в медицинских учреждениях области проводится комплекс мероприятий по предупреждению эпидемии гриппа и ОРВИ.

— Минимизировано  посещение здоровыми людьми поликлиник и больниц, увеличена продолжительность приёма больных (в том числе в выходные и праздничные дни) и их посещения терапевтами на дому. Вводятся ограничения по посещениям пациентов в стационарах, – сообщил заместитель министра здравоохранения Архангельской области Алексей Крюков. – При обострении ситуации мы готовы развернуть до 818 коек инфекционного профиля. Сегодня их 464.

В медицинских организациях создан постоянно пополняемый запас противовирусных препаратов, лекарств для лечения осложнений гриппа и одноразовых медицинских масок. Постоянно ведётся мониторинг наличия необходимых препаратов в аптеках.

По мнению специалистов, ситуация пока развивается более благоприятно, чем в прошлом году. Во многом – за счёт высокого для региона показателя иммунизации населения.

— Было привито более 33 процентов населения, это на 45,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Показатель является рекордным за всю историю Архангельской области. Вакцина против гриппа была поставлена своевременно, штамм гриппа АH3N2 в ней присутствовал, – пояснил Роман Бузинов.

Специалисты отмечают, что в настоящий момент самым эффективным средством профилактики гриппа является соблюдение правил личной гигиены и приём противовирусных препаратов по рекомендации лечащего врача. Не стоит забывать и о традиционных народных средствах для повышения иммунитета: луке, чесноке, витаминных напитках из клюквы, шиповника, брусники и лимона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Здоровье

19 января

Эпи­де­мия грип­па: меди­цин­ские учрежде­ния Поморья рабо­та­ют в штат­ном режиме

17 января

В Севе­род­винске вслед за Архан­гель­ском вво­дит­ся каран­тин по грип­пу и ОРВИ

16 января

Кто может прой­ти бес­плат­ную дис­пансе­ри­за­цию, когда и зачем?

9 января

Пер­вая гор­боль­ница Архан­гель­ска получи­ла лицен­зию на транс­планта­цию органов

9 января

По «Теле­фону здо­ровья» рас­ска­жут о дис­пансе­ри­за­ции

30 декабря

Более двух­сот меди­ков Архан­гель­ской области получи­ли наг­рады в 2016 году

30 декабря

Итоги года: на закуп­ку и ремонт меди­цинс­ко­го обо­ру­до­ва­ния нап­равле­но более 140 миллионов

30 декабря

За год цен­тры «Белая роза» в Поморье посети­ли свыше 19 тысяч женщин

30 декабря

В январе на «Теле­фоне здо­ровья» – дис­пансе­ри­за­ция, алкого­лизм и инсульт

28 декабря

Режим рабо­ты боль­ниц и полик­ли­ник Архан­гель­ска в празд­ни­чные дни

27 декабря

Игорь Орлов под­дер­жал идею соз­да­ния цен­тра помощи аут­ич­ным детям

26 декабря

В север­ную глу­бин­ку едут новые «скорые»

23 декабря

Цены на важ­ней­шие лекар­ства – под осо­бым конт­ро­лем власти

22 декабря

Шаг навстре­чу буду­щему: в Архан­гель­ске предс­та­вили улуч­шен­ную вер­сию экзоске­лета

22 декабря

В новод­винс­кой боль­нице появи­лась новая сто­ма­то­ло­гич­ес­кая установка

22 декабря

Рос­сийс­кие пара­лим­пийцы при­мут учас­тие в ново­год­нем спор­тивн­ом празднике

21 декабря

На теле­фоне здо­ровья – «Стоп, инсульт!»

21 декабря

Еще двух детей в Поморье обес­пе­чат иннова­ци­он­ными про­теза­ми кисти

20 декабря

Архан­гель­ским меди­кам объяв­лены бла­год­ар­ности Пре­зи­ден­та РФ

["Nothing to render, template heads with {"section":"","tag":"","id":"mt4gsva7","filter":null,"keys":[],"limit":"9","css":{"fe-3col":true,"fe-block-primary":true,"fe-noaux":true,"fe-shim2":true,"fl":true},"pics":null,"headliner":null,"title":"Похожие новости","readmore":"Все новости сегодня...","reverse":"reverse"}",null]

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия