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В Архангельске представят книгу «Братья и сестры» о жителях «абрамовских» деревень

17 марта 9:30

В ближайшую субботу, 18 марта в 15:00, в Гостиных дворах состоится презентация книги Зинаиды Курбатовой и Леонида Арончикова «Братья и сестры», рассказывающей о жителях «абрамовских» мест Архангельской области.

Красочный альбом содержит фотографии и рассказы о героях снимков. Это результат творческой экспедиции авторов по Лешуконскому, Мезенскому, Пинежскому, Устьянскому и Холмогорскому районам Архангельской области.

Зинаида Курбатова и Леонид Арончиков – тележурналисты канала «Россия 24», Зинаида Юрьевна – автор фильма «Бабья доля» о женщинах из северной глубинки, на чьи плечи в годы Великой Отечественной войны легла вся тяжесть работы в тылу.

Зинаида Курбатова давно изучает литературное наследие Федора Абрамова, в творчестве которого широкой аудитории впервые было рассказано о тяготах крестьянского труда и быта в военное время.

Работа над книгой «Братья и сестры» – одноименной с известным романом Абрамова – стала для тележурналистки ещё одним большим публицистическим проектом на Русском Севере.

Книга создавалась при поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова, издание осуществлено при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Приглашаются СМИ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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