Эксперты Северо-Запада обсуждают в Архангельске перспективы развития рынка труда

В Архангельской области собрались руководители исполнительных органов государственной власти, осуществляющих полномочия в сфере труда и занятости населения Северо-Западного федерального округа.

В повестке дня обсуждение вопросов, актуальных для всех регионов Северо-Западного федерального округа и перспектив формирования рынка труда.

— Мы посетили предприятие «Севмаш», изучаем опыт наших коллег в реализации программ занятости, но самое главное, что у нас есть возможность обменяться мнениями и обсудить вектор развития, – отметил председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. – Один раз в год мы собираемся в Санкт-Петербурге и один раз в год обязательно посещаем один из регионов Северо-Запада России.

Министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова представила коллегам из других регионов опыт реализации программы трудовой мобильности.

Архангельская область включена в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным. В настоящее время в рамках программы на «Севмаше» трудятся 54 человека, приехавшие из Астраханской, Вологодской, Ростовской, Воронежской областей, а также из Республик Крым, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия.

«ПО «Севмаш» предоставляет этой категории работников следующие меры поддержки, включая компенсации и иные выплаты:



оплата стоимости проезда работника и членов его семьи к месту трудоустройства работника;



оплата стоимости провоза багажа работника и членов его семьи к месту трудоустройства работника; оплата найма жилого помещения;



оплата пребывания в дошкольной образовательной организации детей работника;



возмещение расходов на бытовое обустройство работника и членов его семьи;



оплата услуг общественного питания работнику, оказываемых в сети столовых и буфетов организации;



выплата работникам, не имеющим стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях, процентной надбавки к заработной плате в размере 80 процентов с первого дня работы.

Сегодня на предприятии востребованы квалифицированные специалисты следующих специальностей: инженер-технолог (кораблестроение), инженер-конструктор (кораблестроение), инженер-электроник, электросварщик, трубопроводчик судовой, сборщик корпусов металлических судов, токарь, газорезчик и другие профессии.

Реализация программы позволяет привлечь в область квалифицированных специалистов из других регионов, а также получить государственную поддержку. Одной из основных задач этой программы является содействие работодателям региона в привлечении трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации. Сроки реализации программы – 2015-2017 годы. В рамках мероприятий программы предусматривается финансовая поддержка работодателей, реализующих значимые инвестиционные проекты на территории Поморья.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области