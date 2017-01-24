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Олимпийский чемпион Беслан Мудранов встретился с дзюдоистами Поморья

24 января 11:10 Спорт
Фото на память
Фото на память

В рамках визита в Поморье олимпийский чемпион Рио-2016 Беслан Мудранов и многократный победитель мировых турниров Ренат Саидов провели мастер-класс в региональном центре спортивной подготовки «Поморье». 

Знаменитые борцы рассказали, что жизнь современного атлета – это 300 дней в году сборов, тренировок и различных соревнований. Тем не менее, титулованные спортсмены находят время встречаться с молодёжью по всей России, популяризировать здоровый образ жизни и напутствовать юных спортсменов на новые достижения.

— Здорово, когда ребята занимаются спортом, ответственно подходят к тренировкам. Видно, что глаза у них горят. А это значит, что у детей, которые здесь занимаются, есть шанс добиться успеха, – отметил Беслан Мудранов.

Чемпионы с удовольствием ответили на все вопросы юных спортсменов и поделились секретами мастерства. После продолжительного общения все желающие смогли сфотографироваться с легендами татами.

— Такие встречи очень важны для юных спортсменов. Известные чемпионы помогают понять, что если хочешь добиться успеха, надо постоянно расти, совершенствоваться, ставить перед собой новые цели и задачи. Пусть не все ребята станут олимпийскими чемпионами. Главное, что они вырастут здоровыми и целеустремлёнными людьми, – оценила важность проведения спортивных мастер-классов заместитель руководителя агентства по спорту Архангельской области Наталья Тельтевская.

Агентство по спорту Архангельской области

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