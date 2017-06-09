Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Школьников и студентов приглашают на конкурсы научной системы «Интеграция»

9 июня 11:50 Образование

Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» объявила программу мероприятий на 2017–2018 учебный год.

В перечне мероприятий – конкурсы «Моя законотворческая инициатива», «АПК – молодежь, наука, инновации», «Юность, наука, культура», «Веление времени» и другие.

НС «Интеграция» – первая в Российской Федерации организация, осуществляющая на постоянной и систематической основе комплекс всероссийских конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке талантливой молодежи с обязательными итоговыми очными соревнованиями победителей заочных этапов.

Многолетний опыт работы экспертного совета по различным научным направлениям, в составе которого более ста кандидатов и докторов наук, содействует созданию атмосферы доверия и объективности принятых решений на секционных и пленарных заседаниях.

Участникам очных мероприятий до их начала вручаются сборники тезисов научных работ. 

— Участие в наших мероприятиях помогает школьникам продолжить образование в высшей школе, а студентам помогает профессионально расти, – отмечают в НС «Интеграция».

Более подробную информацию о мероприятиях и условиях участия можно получить на сайте НС «Интеграция».

Общество

9 июня

Школь­ни­ков и сту­ден­тов приг­лаша­ют на кон­курсы науч­ной сис­темы «Интегра­ция»

9 июня

Общест­вен­ность и экспе­рты обсужда­ют новый регламент исполь­зова­ния земель в зонах охраны памят­ни­ков

9 июня

Финан­совые школы откры­ва­ют­ся на юге области

9 июня

Осно­ва меж­наци­ональ­ного сог­ла­сия – ува­же­ние к дру­гой культуре

9 июня

Япон­ский лек­тор поделит­ся опы­том раз­ви­тия туризма

8 июня

Объяв­лен кон­курс иннова­ци­он­ных социаль­ных проектов

8 июня

Социаль­но ориен­тиро­ван­ным неком­мерч­ес­ким органи­заци­ям – «зелё­ный свет»!

8 июня

В Архан­гель­ске начал рабо­ту Север­ный меж­наци­ональ­ный форум

8 июня

Област­ная воен­но-спор­тив­ная игра «Спец­наз» сос­то­ит­ся в При­мор­ском районе

8 июня

В День Рос­сии в Мос­кве прой­дёт праз­дник наци­ональ­нос­тей

8 июня

От «Куль­тур­ной сре­ды» – к «Куль­тур­ному саквояжу»

8 июня

Новый спор­тзал откры­лся в област­ном Доме молодёжи

8 июня

Игорь Орлов поздра­вил социаль­ных работ­ни­ков с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

8 июня

Одной свал­кой мень­ше – одним лесом больше

8 июня

Роль социаль­ных иннова­ций в раз­ви­тии рос­сийск­их регио­нов обсу­дят в Под­мос­ковье

8 июня

В День Рос­сии в Архан­гель­ске все жела­ющие смо­гут соб­рать карту РФ на скорость

8 июня

МФЦ откры­ва­ет выез­дную регист­ра­цию в ЕСИА на круп­ных пред­при­ятиях Поморья

8 июня

Планы по бла­го­ус­тройству дол­жны быть предс­та­влены в пра­витель­ство области до 10 июня

7 июня

Пси­хо­ло­ги помога­ют моло­дым людям устоять перед угро­зой нар­коза­ви­си­мос­ти

Похожие новости

9 июня Общество

Школь­ни­ков и сту­ден­тов приг­лаша­ют на кон­курсы науч­ной сис­темы «Интегра­ция»

9 июня Общество

Общест­вен­ность и экспе­рты обсужда­ют новый регламент исполь­зова­ния земель в зонах охраны памят­ни­ков

9 июня Общество

Финан­совые школы откры­ва­ют­ся на юге области

9 июня Общество

Осно­ва меж­наци­ональ­ного сог­ла­сия – ува­же­ние к дру­гой культуре

9 июня Культура

Япон­ский лек­тор поделит­ся опы­том раз­ви­тия туризма

8 июня Общество

Объяв­лен кон­курс иннова­ци­он­ных социаль­ных проектов

8 июня Соцзащита

Социаль­но ориен­тиро­ван­ным неком­мерч­ес­ким органи­заци­ям – «зелё­ный свет»!

8 июня Общество

В Архан­гель­ске начал рабо­ту Север­ный меж­наци­ональ­ный форум

8 июня Общество

Област­ная воен­но-спор­тив­ная игра «Спец­наз» сос­то­ит­ся в При­мор­ском районе

8 июня Общество

В День Рос­сии в Мос­кве прой­дёт праз­дник наци­ональ­нос­тей

8 июня Культура

От «Куль­тур­ной сре­ды» – к «Куль­тур­ному саквояжу»

8 июня Общество

Новый спор­тзал откры­лся в област­ном Доме молодёжи

8 июня Общество

Игорь Орлов поздра­вил социаль­ных работ­ни­ков с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия