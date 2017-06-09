Школьников и студентов приглашают на конкурсы научной системы «Интеграция»

Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» объявила программу мероприятий на 2017–2018 учебный год.

В перечне мероприятий – конкурсы «Моя законотворческая инициатива», «АПК – молодежь, наука, инновации», «Юность, наука, культура», «Веление времени» и другие.

НС «Интеграция» – первая в Российской Федерации организация, осуществляющая на постоянной и систематической основе комплекс всероссийских конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке талантливой молодежи с обязательными итоговыми очными соревнованиями победителей заочных этапов.

Многолетний опыт работы экспертного совета по различным научным направлениям, в составе которого более ста кандидатов и докторов наук, содействует созданию атмосферы доверия и объективности принятых решений на секционных и пленарных заседаниях.

Участникам очных мероприятий до их начала вручаются сборники тезисов научных работ.

— Участие в наших мероприятиях помогает школьникам продолжить образование в высшей школе, а студентам помогает профессионально расти, – отмечают в НС «Интеграция».

Более подробную информацию о мероприятиях и условиях участия можно получить на сайте НС «Интеграция».