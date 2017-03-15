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Межнациональный «Большой круг» в этом году принимали три района области

15 марта 12:20 Общество Межнациональные отношения

В рамках традиционной межмуниципальной акции в Приморском, Коношском и Вельском районах состоялись круглые столы по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на территории Архангельской области.

Консультант департамента по внутренней политике Архангельской области Вероника Шехонина выступила с докладом о взаимодействии правительства региона с органами местного самоуправления, рассказала о мерах поддержки национально-культурных объединений и землячеств.

Опытом работы на примере реализации проектов, направленных на сохранение Сегодня в регионе внедряется система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. Это позволит вести активную профилактическую работу и предупреждать возможные конфликты на ранней стадии.культурной самобытности, поделилась исполнительный директор региональной общественной организации «Украинская национально-культурная автономия» Лидия Чемко.

Свой опыт укрепления межнационального согласия представили муниципалитеты. Глава Приморского района Валентина Рудкина отметила: позитивной динамике этих процессов во многом способствует регулярная работа местного Совета по межнациональным отношениям.

В Приморском районе каждый год проходят профильные мероприятия. Это не только «Большой круг», но и такие акции, как «Лыжня для новобранцев», «Костёр дружбы», «Люди разные и это хорошо».

Культурная программа «Большого круга» объединила представителей различных культур: русской, украинской, азербайджанской, армянской, туркменской. Со своими номерами выступили местные коллективы и исполнители, а также гости из Архангельска: армянская поэтесса Жанна Беликова-Плузян, представитель Туркменистана Исламик Курбаниязов, вокальный квартет «Журавушки».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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