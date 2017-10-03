Архангельские стрелки вновь в числе лучших на чемпионате России

На командном чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия, который в эти дни проходит в Краснодаре, спортсмены разыграли медали в новом олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, 10 метров, смешанные команды».

По итогам соревнований на пьедестале почета оказались сразу две команды из Архангельской области.

Серебряные медали завоевали Мария Пономарева и Станислав Кузнецов, выбившие 516,5 очка в квалификации и 248,2 очка в полуфинале. В золотом медаль-матче наша команда проиграла победителям из Московской области.

Бронзовые медали завоевали Дарья Вдовина и Сергей Круглов. Дарья и Сергей показали лучший результат в квалификации – 520,9 очка, а в полуфинале набрали 247,7 очка и прошли в бронзовый медаль-матч, в котором победили со счётом 5:4.

Напомним, ранее стрелки Поморья уже завоевали две золотые медали. Девушки уверенно победили в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров», а в личном первенстве на всероссийских соревнованиях по стрельбе из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров золотую медаль выиграла Дарья Вдовина.

Агентство по спорту Архангельской области