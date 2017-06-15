В санаториях Архангельской области прошли школы финансовой грамотности

В двух старейших санаториях, расположенных на юге Архангельской области – «Солониха» и «Сольвычегодск» – прошли мероприятия по повышению финансовой грамотности для представителей старшего возраста.

Чтобы не стать жертвой финансовых мошенников и не потерять свои сбережения, пожилым людям достаточно соблюдать несколько простых правил: не реагировать на ночные звонки мнимых родственников с просьбой о денежной помощи, не впускать в дом подозрительных коммивояжеров, игнорировать смс-сообщения о блокировке банковской карты или о внезапном выигрыше.

Защите от мобильных мошенников было посвящено выступление в санатории «Солониха» помощника начальника ОМВД России «Красноборский» подполковника Льва Власихина.

Участникам обучающих мероприятий рассказали о видах мошенничества, связанных с банковскими картами, и разобрали несколько конкретных ситуаций. Они узнали о возможностях, которые открывают перед пользователями банковские вклады и о том, как правильно ими пользоваться.

Лекторами «Школы финансовой грамотности» и «Школы финансового здоровья» стали дипломированные финансовые консультанты Дмитрий Баскаков и Юлия Шулепина.

Мероприятия для представителей старшего возраста прошли в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области, в них приняли участие более сорока человек.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области