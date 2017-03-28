Алмазная разведка: власть и бизнес обсудили перспективы развития отрасли

Состояние и перспективы минерально-сырьевой базы Поморья стали главной темой совещания под руководством губернатора Архангельской области Игоря Орлова и заместителя главы Минприроды России – руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Киселёва.

Участие в обсуждении приняли представители профильных министерств правительства региона, а также руководители и специалисты АО «Архангельскгеолдобыча» и ПАО «Севералмаз».

Как отметил Игорь Орлов, организовать площадку для открытого диалога представителей федеральной, региональной власти и бизнеса удалось благодаря проведению в Архангельске международного форума «Арктика – территория диалога».

Глава региона подчеркнул особую значимость горнодобывающего сектора для социально-экономического развития арктических территорий: «Архангельскгеолдобыча» и «Севералмаз» обеспечивают рабочими местами более двух с половиной тысяч северян.

Компании являются крупнейшими налогоплательщиками, ежегодно принося в бюджеты всех уровней около четырёх миллиардов рублей.

Нужны новые месторождения

Тему продолжил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин. Он отметил масштабную поддержку компаниями проектов регионального и муниципального уровня в здравоохранении, образовании, науке, спорте и культуре.

«Архангельскгеолдобыча» и «Севералмаз» в прошлом году добыли более пяти миллионов карат алмазов. Но уже сегодня предприятия обеспокоены ситуацией, Константин Доронин: «Основная проблема, сдерживающая развития минерально-сырьевой базы – недостаточная изученность Архангельской области»которая может наступить через несколько десятков лет, когда рентабельно эксплуатируемые запасы будут исчерпаны.

По словам Константина Доронина, основная проблема, сдерживающая перспективы развитие минерально-сырьевой базы – недостаточная геологическая и геофизическая изученность Архангельской области, связанная, прежде всего, с вопросами финансирования геологоразведочных работ на ранних стадиях.

На этом же моменте акцентировали внимание руководители Архангельскгеолдобычи и Севералмаза Александр Мартинович и Андрей Письменный.

Цель – финансирование на геологоразведку

Бизнес выступил с предложением в рамках госпрограммы РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов» предусмотреть финансирование:

на проведение геологоразведочных работ на ранних стадиях в пределах Ручьевской и Солзенской площади (Мезенский и Приморский район);



на разработку геолого-геофизического комплекса поиска слабомагнитных кимберлитовых трубок в Зимнебережном алмазоносном районе.



Евгений Киселёв: «Объекты могут претендовать на участие в госпрограмме, но – наравне с другими»Евгений Киселёв отметил: эти объекты могут претендовать на участие в госпрограмме, но – наравне с другими. Каждый из них рассматривается с точки зрения обоснованности комплекса геологоразведочных работ и затрат.

Также рассматривается вариант государственно-частного партнёрства. Так, участники встречи уделили особое внимание мерам господдержки, которые необходимы для проведения геологоразведочных работ. В частности, это может быть внедрение механизма налоговых вычетов или создание венчурных фондов с низкими процентными ставками.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области