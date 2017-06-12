Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Игорь Орлов провёл традиционную встречу с «районками»

12 июня 10:30 Районы Общество Котлас
Игорь Орлов отвечал на вопросы журналистов без какой-либо подготовки
Игорь Орлов отвечал на вопросы журналистов без какой-либо подготовки

Одним из пунктов рабочего визита губернатора в Котлас стала редакция районной газеты «Двинская правда». Там Игорь Орлов в течение трёх часов отвечал на вопросы руководителей издательских домов Архангельской области и журналистов «Южного куста».

Говорили о городе-юбиляре и мерах по развитию дополнительного образования, борьбе с коррупцией и подготовке к отопительному сезону, создании в Поморье региональной системы по сбору и утилизации твёрдых бытовых отходов, выстраивании отношений с бизнес-сообществом.

— В посёлке Урдома Ленского района появятся и детский сад, и больница. Необходимый пакет документов планируется подписать этой осенью в рамках юбилея местного филиала компании «Газпром трансгаз Ухта», – сообщил Игорь Орлов.

Он напомнил, что в этом году начнётся возведение школы в посёлке Ерцево Коношского района, а в планах региональных властей – привлечение федеральных средств на строительство учебных учреждений в селе Ровдино Шенкурского района, Архангельске, Вельске и Котласе.

Хорошей новостью стало приобретение нового вертолёта для санавиации, укомплектованного по последнему слову техники. По словам Игоря Орлова, он должен поступить в регион в августе. Между тем, правительство области продолжает переговоры с холдингом «Вертолёты России» на предмет покупки еще нескольких винтокрылых машин.

— Ко мне поступает много обращений по трассе Усть-Вага–Ядриха о якобы «заморозке» работ. Хочу заверить: ремонт продолжается. Более того, на этом маршруте в направлении Котласа в этом году будет установлена автоматизированная система весового контроля, – заметил глава региона.

Губернатор добавил, что за счёт собственных наработок область стала пилотным регионом по развитию телемедицины. Летом в Архангельске пройдёт большая конференция медиков, где будут обсуждаться вопросы по реализации этой задачи.

— Планируется, что с помощью компании «Ростелеком» все больницы области свяжет «единое цифровое кольцо». Впоследствии мы планируем подключить к нему и фельдшерско-акушерские пункты. Таким образом, развитие телемедицины подтолкнёт и к развитию связи и интернета в наших районах, – заключил Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

12 июня

День Рос­сии в Архан­гель­ске начал­ся с воз­ложе­ния цве­тов к Веч­ному Огню

12 июня

Игорь Орлов поздра­вил севе­рян с Днём России

12 июня

Игорь Орлов про­вёл тра­дици­он­ную встре­чу с «район­ками»

10 июня

К 100-ле­тию Кот­ласа в горо­де откры­ты эко­парк и теат­раль­ный сквер

10 июня

Игорь Орлов: «В пла­нах – построить в Кот­ласе не толь­ко шко­лу, но и ещё один детсад»

10 июня

В Кот­ласе откры­лся уни­каль­ный меди­цин­ский центр

10 июня

Регион уве­ли­чи­ва­ет финан­сиро­ва­ние на под­гот­ов­ку райо­нов к зиме

10 июня

Игорь Орлов: «У Кот­ласа – яркая исто­рия и дос­той­ное будущее!»

10 июня

Игорь Орлов – с рабо­чим визи­том в Котласе

9 июня

В Поморье откро­ет­ся «Еди­ное окно» для бизнеса

8 июня

Поморье и Вне­шэ­ко­ном­банк обсужда­ют взаи­мод­ейс­твие по реали­за­ции круп­ных инвестпро­ек­тов

8 июня

Игорь Орлов: «В меж­бюдж­ет­ных отноше­ни­ях нужно учи­тывать спе­ци­фи­ку Севера»

8 июня

Игорь Орлов пред­ло­жил про­вес­ти III форум социаль­ных иннова­ций в Архан­гель­ске

7 июня

Дет­сад для форе­ли: под Севе­род­винс­ком выпус­тили в садки сто тысяч мальков

6 июня

Семе­ро сме­лых: ребята из Архан­гель­ской области стали облада­те­ля­ми наг­рудно­го знака «Горя­чее сердце»

6 июня

За пре­дан­ность делу

5 июня

Съезд руко­води­те­лей МО стал глав­ной пло­щад­кой для диа­лога властей

5 июня

Диа­лог без цен­зуры: вост­ре­бо­ван биз­не­сом, нужен и поле­зен власти

5 июня

Игорь Орлов: «Впе­реди – боль­шая рабо­та по реали­за­ции сог­лаше­ний, дос­тигну­тых на ПМЭФ»

Похожие новости

12 июня Губернатор

Игорь Орлов про­вёл тра­дици­он­ную встре­чу с «район­ками»

10 июня Губернатор

К 100-ле­тию Кот­ласа в горо­де откры­ты эко­парк и теат­раль­ный сквер

10 июня Губернатор

Игорь Орлов: «В пла­нах – построить в Кот­ласе не толь­ко шко­лу, но и ещё один детсад»

10 июня Губернатор

В Кот­ласе откры­лся уни­каль­ный меди­цин­ский центр

10 июня Губернатор

Регион уве­ли­чи­ва­ет финан­сиро­ва­ние на под­гот­ов­ку райо­нов к зиме

10 июня Губернатор

Игорь Орлов: «У Кот­ласа – яркая исто­рия и дос­той­ное будущее!»

10 июня Губернатор

Игорь Орлов – с рабо­чим визи­том в Котласе

19 апреля Губернатор

Эр­нест Бело­коро­вин: «Губ­ер­на­тор последо­ватель­но помога­ет Архан­гель­ску»

11 июня Районы

Начи­ная новое столетие

11 июня Районы

Под­ряд­чик наме­рен завер­шить стро­итель­ство Вос­точно­го шоссе в Кот­ласе в этом году

9 июня Общество

Финан­совые школы откры­ва­ют­ся на юге области

23 мая Культура

Закон­чился отбор­оч­ный этап твор­ческо­го фес­тива­ля юных талан­тов «Буду­щее Поморья»

19 мая Районы

Раз­ви­тие вод­ных тур­маршру­тов на юге области обсужда­ют на про­фильн­ом фору­ме в Котласе

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия