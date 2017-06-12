Игорь Орлов провёл традиционную встречу с «районками»

Одним из пунктов рабочего визита губернатора в Котлас стала редакция районной газеты «Двинская правда». Там Игорь Орлов в течение трёх часов отвечал на вопросы руководителей издательских домов Архангельской области и журналистов «Южного куста».

Говорили о городе-юбиляре и мерах по развитию дополнительного образования, борьбе с коррупцией и подготовке к отопительному сезону, создании в Поморье региональной системы по сбору и утилизации твёрдых бытовых отходов, выстраивании отношений с бизнес-сообществом.

— В посёлке Урдома Ленского района появятся и детский сад, и больница. Необходимый пакет документов планируется подписать этой осенью в рамках юбилея местного филиала компании «Газпром трансгаз Ухта», – сообщил Игорь Орлов.

Он напомнил, что в этом году начнётся возведение школы в посёлке Ерцево Коношского района, а в планах региональных властей – привлечение федеральных средств на строительство учебных учреждений в селе Ровдино Шенкурского района, Архангельске, Вельске и Котласе.

Хорошей новостью стало приобретение нового вертолёта для санавиации, укомплектованного по последнему слову техники. По словам Игоря Орлова, он должен поступить в регион в августе. Между тем, правительство области продолжает переговоры с холдингом «Вертолёты России» на предмет покупки еще нескольких винтокрылых машин.

— Ко мне поступает много обращений по трассе Усть-Вага–Ядриха о якобы «заморозке» работ. Хочу заверить: ремонт продолжается. Более того, на этом маршруте в направлении Котласа в этом году будет установлена автоматизированная система весового контроля, – заметил глава региона.

Губернатор добавил, что за счёт собственных наработок область стала пилотным регионом по развитию телемедицины. Летом в Архангельске пройдёт большая конференция медиков, где будут обсуждаться вопросы по реализации этой задачи.

— Планируется, что с помощью компании «Ростелеком» все больницы области свяжет «единое цифровое кольцо». Впоследствии мы планируем подключить к нему и фельдшерско-акушерские пункты. Таким образом, развитие телемедицины подтолкнёт и к развитию связи и интернета в наших районах, – заключил Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области