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Управляющие компании Архангельска подключаются к реализации проекта «ЖКХ и городская среда»

3 февраля 14:20 Губернатор

В Архангельске состоялось заседание рабочей группы по реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», которую возглавил заместитель председателя правительства Андрей Шестаков.

Напомним, проект предусматривает софинансирование муниципальным образованиям из федерального и областного бюджетов на реализацию работ, связанных с благоустройством придомовой территории, парков, скверов в жилых кварталах, проведением субботников и акций по наведению чистоты.

Как отметил на совещании директор некоммерческого партнерства «СРО УН «Гарант» Алексей Тропин, непосредственными участниками процесса формирования комфортной городской среды должны стать управляющие компании. Поэтому сегодня перед ними сейчас стоит задача максимально быстро и эффективно включиться в процесс разработки проекта муниципальных программ по благоустройству.

В ходе заседания перед руководителями управляющих организаций города была поставлена задача провести общие собрания собственников многоквартирных домов и оказать содействие гражданам в разработке дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий.

Также участники заседания обсудили порядок взаимодействия управляющих компаний с Фондом капитального ремонта Архангельской области. Такое поручение директору Фонда Александру Бараеву дал губернатор региона Игорь Орлов в ходе публичного отчёта регионального оператора капремонта за 2016 год. В итоге органам местного самоуправления было поручено направить в адрес регионального оператора дефектные ведомости, необходимые для составления сметных расчетов.

— Мы понимаем, что никто не знает состояние конструктивных элементов домов и инженерных коммуникаций лучше, чем управляющая компания, которая обслуживает конкретный дом. Поэтому привлечение хозяйствующих организаций к составлению дефектных ведомостей позволит получить более подробную информацию об объемах работ, учесть все недостатки и скрытые дефекты, тем самым повысив эффективность проведения капитального ремонта каждого объекта, – подчеркнул министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев.

Все управляющие организации, входящие в СРО «Гарант», взяли на себя обязательства составить дефектные ведомости домов, включенных в краткосрочный план капремонта на 2017 год и предоставить их в адрес регионального оператора.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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