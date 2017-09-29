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Предпринимателям Поморья рассказали о деталях участия в государственных закупках

29 сентября 15:25 Борьба с коррупцией Бизнес

Различные практически аспекты участия предпринимателей в государственных и корпоративных закупках обсуждались в ходе круглого стола, организатором которого выступило контрактное агентство Архангельской области. Мероприятие прошло в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки.

Участниками круглого стола выступили предприниматели – как уже имеющие опыт участия в процедурах закупок, так и новички.

Спикерами круглого стола стали руководитель Регионального центра по организации закупок Сергей Попов и руководитель Архангельского тендерного центра Александр Мокеев.

В ходе живой дискуссии обсуждались практические вопросы: как стать участником закупки, какие требования предъявляются к участникам этих процедур.

Особое внимание уделили участию в закупках представителей малого и среднего предпринимательства. Также были представлены и разобраны основные ошибки, которые возникают при формировании заявок на участие в закупках.

По мнению участников круглого стола, общение в подобном формате очень полезно и даёт возможность получить актуальную информацию.

 – Проведение таких мероприятий направлено прежде всего на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным, муниципальным и корпоративным закупкам, а также на повышение интереса к закупкам, – отметил заместитель руководителя контрактного агентства Архангельской области Андрей Гашев. – Мы намерены и впредь продолжать эту практику, насыщая диалог с предпринимательским сообществом конкретными примерами и фактами.

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