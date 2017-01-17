Лесные пожарные Поморья продемонстрировали образцовую подготовку

Единый лесопожарный центр (ЕЛЦ) Архангельской области с рабочим визитом посетил губернатор Игорь Орлов.

Глава региона напомнил: решение о создании учреждения, объединяющего для борьбы с лесными пожарами воздушные и наземные силы, было принято в 2011 году. Пять лет назад, в 2012-м лесопожарный центр приступил к работе.



– За эти годы создано хорошо оснащённое учреждение, которое оперативно реагирует на ЧС в лесу. Работа лесных пожарных Поморья заслуживает самой В этом году Единый лесопожарный центр (ЕЛЦ) Архангельской области отмечает своё пятилетиевысокой оценки. Деятельность учреждения является образцовой для целого ряда территорий России, – подчеркнул Игорь Орлов.

Губернатор подчеркнул, что в Год экологии в рамках дальнейшего развития лесопожарного центра приоритетной становится задача по обеспечению безопасности леса и тех, кто в нём работает.

Уже сегодня ЕЛЦ решает целый комплекс задач, в том числе – экологического плана. Это противопожарное обустройство, санитарно-оздоровительные мероприятия, восстановление «зелёного золота» Поморья.

В тренировочном зале парашютистов

Игорь Орлов осмотрел тренировочный зал парашютистов, расспросил лесных пожарных об эффективности используемого снаряжения, начиная от мотопомп и бензопил до спутниковых телефонов и парашютных систем.

Внимание главы региона привлёк костюм лесного пожарного – это авторская разработка ЕЛЦ, созданная с учётом пожеланий и предложений парашютистов Поморья. Игорь Орлов отметил, что такой опыт можно смело продвигать на всероссийский уровень.

Достичь показателей, не уступающих прошлогодним

Разговор о возможностях повышения эффективности работы ЕЛЦ, продолжился в региональной диспетчерской службе. Министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин доложил о результатах работы центра в 2016-м В прошлом году лесных пожарные ликвидировали 112 возгораний общей площадью 480 га, при этом более 80 % очагов потушено в течение первых суток.году и задачах, которые стоят перед ЕЛЦ сегодня.

Сотрудники ЕЛЦ в полном объёме выполнили госзадания по противопожарному обустройству и восстановлению лесов на неарендованных площадях, а также по отводу лесосек для нужд жителей, малого и среднего бизнеса.

По словам Константина Доронина, одна из важнейших задач на 2017 год – это достижение по всем направлениям показателей, не уступающим прошлогодним.

«Мы никогда не складываем оружие»

Как подчеркнул директор ЕЛЦ Сергей Родионов, залог успешного прохождения грядущего пожароопасного сезона – своевременная и качественная подготовка к нему:

Сергей Родионов: «Мы никогда не складываем оружие»«Мы никогда не складываем оружие. К новому сезону начинаем готовиться буквально на следующий день, как только закончился пожароопасный период. На каком бы достойном уровне ни была организована работа, всегда есть возможность что-то отшлифовать или усовершенствовать».

Так, в наступившем году планируется широкое внедрение новых технологий, в том числе – беспилотных летательных аппаратов для обнаружения возгораний и контроля за лесопожарной обстановкой.

Без авиации не обойтись

В общении с губернатором в режиме видео-конференции приняли участие лесные пожарные со всех уголков Архангельской области.

Руководитель Карпогорского подразделения ЕЛЦ Алексей Третьяков рассказал о том, что сегодня в районном центре обустраивается взлётно-посадочная площадка для самолётов Ан-2.

Игорь Орлов подчеркнул, что сегодня необходимо рассмотреть возможность финансирования работ по завершению обустройства площадки в Карпогорах в рамках государственно-частного партнёрства.

— Без авиации в Архангельской области обойтись невозможно. И то, что сотрудников ЕЛЦ, как профессионалов, привлекают к обустройству взлетно-посадочных площадок – это правильный подход, – уверен глава Поморья. – Но должны быть предусмотрены ресурсы на содержание таких площадок.

Уникальный гониометр и тысяча других экспонатов

Музей леса, который находится здесь же, в ЕЛЦ, губернатор посетил по личному приглашению директора учреждения, заслуженного лесовода РФ, почётного работника лесного хозяйства Тамары Баталовой.

Игорь Орлов сразу же обратил внимание на хранящиеся в музее старинные приборы, в том числе – гониометр 1896 годаМузей насчитывает более тысячи экспонатов, связанных с историей становления и развития лесного дела на Севере России, биографиями людей, посвятивших свои жизни лесным профессиям.

Игорь Орлов сразу же обратил внимание на хранящиеся в музее старинные приборы, которые наши предки использовали при отводе лесосек – гониометр 1896 года и астролябию 1894 года.

— Такой же гониометр есть у Российского музея леса в Москве. Каждый раз, рассказывая о своей деятельности, они говорят об этом приборе как уникальном экспонате свой коллекции. Наш, безусловно, ничем не уступает ему, – отметила Тамара Баталова.

«Глубже понять работу лесничего»



В качестве пополнения коллекции Музея леса Игорь Орлов и Константин Доронин вручили директору музея книгу «Общее лесоводство» 1939 года выпуска, а также старинные приборы: полископ-стереокамеру, высотомер Фаустмана и лесной дальномер-высотомер.

В завершении визита в книге отзывов Музея леса глава региона написал:

«Спасибо за хранение памяти, знаний, умений и великих имён нашей лесной отрасли. Ваша высокая образовательная и воспитательная работа даёт возможность глубже понять работу лесничего, работу огромной отрасли, которая всегда прославляла и будет прославлять нашу Архангельску область».

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области