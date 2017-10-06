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К юбилею Поморья: в МФЦ наградили победителей творческих конкурсов

6 октября 17:20 80-летие Архангельской области Архангельск Госуслуги

В Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) наградили победителей и участников конкурса детского рисунка «Архангельская область глазами детей», посвященного 80-летию Архангельской области, и фотоконкурса «Красота Северного края».

Главная задача – привлечение внимания общественности к празднованию 80-летия Архангельской области, воспитание бережного отношения и любви к природе, памятникам истории, культуре и архитектуре Севера.

С помощью живописи и фотографии художники воспроизвели яркие образы, отражающие разнообразие и уникальность растительного и животного мира региона, показали самобытность и колоритность населенных пунктов поморской земли.

На конкурс рисунков было представлено 125 работ в трёх номинациях: «Архангельской области – 80 лет», «Природа северного края», «Моя родина – Поморье».

На фотоконкурс было заявлено 47 работ от 23 участников в четырёх номинациях: «Мой родной Север», «Люди о людях», «Чудо природы», «Хранимый Архангелом».

Работы конкурса детского рисунка оценивала конкурсная комиссия, а победителей фотоконкурса определили пользователи сети Интернет в официальной группе  ГАУ АО «МФЦ» в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/mfc29.

Подробная информация о победителях размещена на официальном сайте ГАУ АО «МФЦ», а также в группе учреждения в социальной сети ВКонтакте.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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