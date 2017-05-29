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Профессионалов туриндустрии приглашают к участию в конкурсе

29 мая 13:50 Общество Туризм

Талантливых и компетентных специалистов в сфере турбизнеса (сотрудников туркомпаний, музеев, гостиниц) приглашают к участию в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Участников состязаний ждёт проверка теоретических знаний. Кроме того, экспертная комиссия оценит также выполнение конкурсантами практических заданий в номинациях:

  • «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»);
  • «Лучший экскурсовод (гид)» (подноминация «Гид-переводчик»);
  • «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»;
  • «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

Победители регионального этапа получат право участия в федеральном конкурсе. Его призеры которого получат дипломы, сувениры, а также денежное поощрение в размере 30 тыс. рублей за третье место, 40 тыс. рублей за второе место, 50 тыс. рублей за первое место. Победители в подноминациях – 30 тыс. рублей.

— Участие в конкурсе – это стимул к развитию и росту мастерства профессионалов сферы туризма, от чего напрямую зависит качество приема гостей, а, значит, и успех в конкурентной борьбе на этом рынке, – отметила заместитель министра культуры Архангельской области по развитию туризма Светлана Зеновская.

Участвовать в конкурсе могут россияне, проработавшие в туриндустрии не менее трёх лет.

Конкурсная документация принимается с 1 по 26 июня 2017 года в печатном виде, сброшюрованная в одну папку, по адресу: 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 424, отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области с копией на адрес электронной почты: pomorland@list.ru с указанием темы «Конкурс_туризм».

Подробности и документы для скачивания находятся по ссылке.

Отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области

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