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Названы имена победителей областного журналистского конкурса

13 января 16:50 Губернатор

В День российской печати в Гостиных дворах состоялась церемония награждения победителей областных журналистских конкурсов.

К представителям СМИ, собравшимся в зале, обратился губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Он, в частности, подчеркнул:

«СМИ – это профессиональное отражение времени и событий которые происходят рядом с нами. И журналисты не просто отражают время, а творят его своим участием в формировании общественной повестки, влияют на настроения людей. Именно потому такое большое значение в вашей работе имеют не только талант и профессионализм, но и объективность, ответственность, высокие нравственные ценности и мужество».

В этом году на конкурс было представлено более ста работ из почти тридцати редакций. Он проводился по шести номинациям:

  • в номинации «Курсом на Север победителем стал материал ИА «Регион 29» «Порженский погост: труднодоступный центр вселенной». Автор – Константин Горчаков;
  • в номинации «Конвой, прорвавшийся сквозь время», посвящённой юбилею прихода в Архангельск первого союзного конвоя, победителем стал специальный проект «Дервиш-75» ГТРК «Поморье»;
  • в номинации «Предприниматель – это перспективно!» лучшим признан материал «Сохранить кусочек России» главного редактора лешуконской газеты «Звезда» Ольги Скирухи;
  • в номинации «Среда обитания» рассматривались материалы, рассказывающие о ЖКХ. Победителем в ней стал материал Ольги Козицыной «Людям хочется тепла» (ИА «Северная неделя»);
  • в номинации «Жизнь без границ», посвящённой людям с ограниченными возможностями, лучшим стал материал «Носят на руках и души не чают» Екатерины Курзеневой из газеты «Северный рабочий»;
  • в номинации «КиноТеатр» оценивались работы, направленные на формирование общественного интереса к сфере культуры, особенно – русскому кинематографу и театру. Победил сюжет «Памятные роли» Ксении Юдиной и оператора Семена Самигуллина («Северодвинский медиацентр»).

Благодарственное письмо губернатора Архангельской области за большой личный вклад и творческий подход к освещению деятельности органов государственной безопасности в сфере противодействия терроризму и экстремизму получила корреспондент ГТРК «Поморье» Юлия Ершова.

Губернаторские часы были вручены главному режиссёру-заместителю начальника службы телевизионных программ ГТРК «Поморье» Игорю Жданову.

В завершение церемонии состоялось вручение профессиональных наград регионального отделения Союза журналистов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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