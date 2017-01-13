Названы имена победителей областного журналистского конкурса

В День российской печати в Гостиных дворах состоялась церемония награждения победителей областных журналистских конкурсов.
К представителям СМИ, собравшимся в зале, обратился губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Он, в частности, подчеркнул:
«СМИ – это профессиональное отражение времени и событий которые происходят рядом с нами. И журналисты не просто отражают время, а творят его своим участием в формировании общественной повестки, влияют на настроения людей. Именно потому такое большое значение в вашей работе имеют не только талант и профессионализм, но и объективность, ответственность, высокие нравственные ценности и мужество».
В этом году на конкурс было представлено более ста работ из почти тридцати редакций. Он проводился по шести номинациям:
Благодарственное письмо губернатора Архангельской области за большой личный вклад и творческий подход к освещению деятельности органов государственной безопасности в сфере противодействия терроризму и экстремизму получила корреспондент ГТРК «Поморье» Юлия Ершова.
Губернаторские часы были вручены главному режиссёру-заместителю начальника службы телевизионных программ ГТРК «Поморье» Игорю Жданову.
В завершение церемонии состоялось вручение профессиональных наград регионального отделения Союза журналистов.