Архангельская область и «Российские космические системы» заключили соглашение о сотрудничестве. Этот документ стал первым соглашением, подписанным регионом в рамках международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

Подписи под соглашением поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и заместитель генерального директора АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» Анатолий Перминов.

Сотрудничество региона и корпорации направлено на эффективное использование результатов космической деятельности и позволит в конечном итоге придать дополнительный импульс инновационному развитию Архангельской области, в том числе систем мониторинга транспорта и логистики.

— Масштабы нашего региона космические. Я уверен, что реализация соглашения станет хорошим импульсом для дальнейшего развития региона, – подчеркнул Игорь Орлов.

АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (АО «Российские космические системы») – российское предприятие ракетно-космической отрасли, специализирующееся на разработке, изготовлении, авторском сопровождении и эксплуатации космических информационных систем.

В частности, соглашение позволить реализовать в нашей области, как базовом регионе Арктической зоны РФ, ряд программ в сфере управления транспортом, в том числе в таких важных областях, как работа скорой медицинской помощи, экстренных служб областного и муниципального уровня.



Будут развернуты специальные подсистемы, которые позволят коммунальному хозяйству, дорожным службам работать более эффективно.

Помимо этого, результатом сотрудничества станет создание, развертывание и функционирование на нашей территории федеральной сети высокоточного позиционирования. Это позволит осуществлять мониторинг различных объектов и природных явлений, эффективно выполнять кадастровые, геодезические и строительные работы.

Также в рамках реализации соглашения в Архангельской области будет создан центр компетенций по использованию результатов космической деятельности «Арктика».

По словам Анатолия Перминова, который продолжительное время служил на территории региона, в том числе в должности начальника космодрома «Плесецк», Архангельская область стала первым субъектом Российской Федерации, подписавшим подобное соглашение с «Российскими космическими системами».

— Конечно, космическая составляющая в Архангельской области уже есть, но мы посчитали необходимым и нужным, чтобы всё, что запускается с космодрома, работало в интересах арктического региона, Архангельской области, – сказал Анатолий Перминов. – После подписания соглашения мы планируем создать центр компетенций в Архангельске, чтобы начать работу по внедрению и использованию результатов космической деятельности в Арктике.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области