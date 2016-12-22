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В Поморье снизилось количество ДТП

22 декабря 15:55 Безопасность Транспорт

В министерстве транспорта Архангельской области провели анализ статистики дорожно-транспортных происшествий в 2016 году.

За одиннадцать месяцев текущего года на территории Поморья зарегистрировано 1429 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1849 человек получили ранения и 131 человек погиб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось на 6,7 процента. При  этом количество раненых сократилось на пять процентов, а количество погибших стало меньше на 3,1 процента.

Снижения показателей аварийности удалось добиться благодаря активной профилактике дорожного травматизма, которую ведут сотрудники УГИББД МВД России по Архангельской области и специалисты областного минтранса.

Напомним, что зимой, в условиях ограниченной видимости, продолжительного тёмного времени суток необходимо особенно внимательно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию перед впереди идущим автотранспортом, и не рисковать лишний раз, выезжая на полосу встречного движения.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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