В Поморье снизилось количество ДТП

В министерстве транспорта Архангельской области провели анализ статистики дорожно-транспортных происшествий в 2016 году.

За одиннадцать месяцев текущего года на территории Поморья зарегистрировано 1429 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1849 человек получили ранения и 131 человек погиб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось на 6,7 процента. При этом количество раненых сократилось на пять процентов, а количество погибших стало меньше на 3,1 процента.

Снижения показателей аварийности удалось добиться благодаря активной профилактике дорожного травматизма, которую ведут сотрудники УГИББД МВД России по Архангельской области и специалисты областного минтранса.



Напомним, что зимой, в условиях ограниченной видимости, продолжительного тёмного времени суток необходимо особенно внимательно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию перед впереди идущим автотранспортом, и не рисковать лишний раз, выезжая на полосу встречного движения.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области