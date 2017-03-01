Школьники Поморья завоевали медали на окружных соревнованиях по мини-футболу

В Архангельске в центре развития спорта «Норд Арена» завершился второй этап соревнований по мини-футболу среди школьных команд Северо-Западного федерального округа.

Он состоялся в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», проходившего с 23 по 28 февраля.

За победу в турнире в двух возрастных категориях боролись 14 команд девушек и 13 – юношей из всех регионов СЗФО. Игры проходили в залах центра развития спорта «Норд Арена» и физкультурно-спортивного комплекса имени А.Ф. Личутина

В упорной борьбе архангельские девушки из средней школы № 59 заняли третье место в возрастной группе 2001–2002 г.р., а юноши из села Ильинско-Подомское Вилегодского района – в возрастной группе 1999–2000 г.р.

Напомним, ранее ребята из котласской школы-интерната № 1 заняли первое место в возрастной группе 2005–2006 г.р. и завоевали право выступить на всероссийском финале в Москве.



Агентство по спорту Архангельской области