Банковские услуги в Архангельской области станут доступнее

В Архангельской области утверждён план мероприятий по улучшению обеспеченности территорий банковскими услугами.

План, рассчитанный на 2017–2018 годы, разработан правительством региона в соответствии с поручением губернатора Игоря Орлова.

Документ стал результатом совместной работы представителей исполнительных органов государственной власти, регионального отделения главного управления Центрального банка России и руководителей ведущих банков, осуществляющих свою деятельность на территории Архангельской области

— В плане предусмотрен комплекс действий, направленных на пошаговое обеспечение доступности банковских услуг жителям региона: от создания полного списка проблемных территорий до отработки способов снятия существующих ограничений для распространения банковской инфраструктуры по всей области, – сообщил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Значительное влияние на доступность финансовых услуг оказывает специфика нашего региона. В частности, наличие большого числа труднодоступных территорий с низкой плотностью населения. Установка банкоматов и открытие филиалов в таких местах невыгодны для представителей банковской сферы.

В связи с этим в плане предусмотрена проработка условий для привлечения кредитно-финансовых организаций в отдалённые местности, формирование предложений по предоставлению отдельных финансовых услуг через сеть многофункциональных центров. Также при реализации программы предполагается расширение возможностей для безналичной оплаты товаров и услуг.

Отдельное внимание в документе уделено проведению обучающих модулей и семинаров, которые позволят повысить информированность граждан обо всех существующих способах получения банковских услуг.

Отметим, работа, направленная на обеспечение жителей области доступными финансовыми услугами, носит системный характер. Среди её положительных результатов за последний год – установка банкомата «Сбербанка России» в посёлке Афанасьевское Верхнетоемского района, терминалов «Почта Банка» на почтовых отделениях Няндомского и Мезенского районов.

– Отсутствие доступа к банковским услугам в отдельных районах области является причиной неудобств, которые испытывают жители муниципальных образований в повседневной жизни. Выработка мер, направленных на обеспечение граждан возможностью свободно осуществлять необходимые финансовые операции по месту жительства – важнейшая задача, на реализацию которой направлен разработанный план мероприятий, – подчеркнул Семён Вуйменков.

Министерство экономического развития Архангельской области