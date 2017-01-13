Управление госэкспертизы перешло на приём проектной документации в электронной форме

С 1 января 2017 года ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» принимает проектную документацию, результаты инженерных изысканий и остальные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, только в электронной форме вне зависимости от источника финансирования строительства объекта.

По информации регионального министерства строительства и архитектуры все эксперты профильного управления, имеющие право подписи заключения госэкспертизы, получили личные квалификационные электронные цифровые подписи повышенной защиты.

Заявители имеют возможность открыть «Личный кабинет» на портале областного управления госэкспертизы и в режиме онлайн подать заявление, предоставить документацию, получить и подписать договор, а также получить заключение государственной экспертизы.

По словам министра строительства и архитектуры Михаила Яковлева, электронный формат работы значительно сократит время на обработку документов и получение заключения по проектной документации, а также позволит уйти от перевозки и хранения документов в бумажном виде.

— Конечно, заявителям придётся потратить определённое время, чтобы приспособиться к новому формату. Однако со временем пользователи смогут оценить возможность работы с замечаниями в режиме онлайн и возможности получить заключение, не покидая своего офиса, – отметил министр.

Кроме того, прохождения процедуры в электронной форме позволит застройщикам экономить время на получении разрешения на строительство.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области