Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

С начала года страховщики обязаны оформлять электронный полис ОСАГО

20 января 16:00 Финансовая грамотность

С 1 января 2017 года все страховщики, имеющие лицензию на заключение договоров ОСАГО, обязаны продавать полис ОСАГО в электронном виде. Прежде, с 1 июля 2015 года, электронные продажи полисов ОСАГО осуществлялись страховщиками в добровольном порядке.

По мнению управляющего отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России Михаила Карпунина, такое законодательное новшество, принятое по инициативе Центрального банка, актуально для нашего региона, где немало населённых пунктов, в которых нет представительств страховых компаний.

— Надеюсь, что онлайн-продажи полисов ОСАГО позволят повысить доступность данной услуги в глубинке и, кроме того, сэкономят время и деньги граждан, которым не придется стоять в очередях, получать необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО и платить за навязанные дополнительные услуги, – отметил руководитель территориального учреждения Банка России.

Теперь купить полис ОСАГО можно, не выходя из дома – на сайте страховой компании в интернете. Для этого потребуются те же документы, что и для приобретения полиса в офисе: гражданский паспорт, водительское удостоверение, ПТС (паспорт транспортного средства), диагностическая карта (для автомобилей старше трёх лет).

В процедуре покупки электронного полиса нет ничего сложного для тех, кто знаком с работой в интернете.

Для начала нужно пройти регистрацию на сайте страховой компании и получить идентификаторы для доступа в личный кабинет (логин и пароль, которые передаются автовладельцу по электронной почте, СМС-сообщением или при личном обращении в офис страховой компании). Затем надо заполнить заявление в электронной форме, причём сделать это максимально внимательно, не допуская ошибок.

После проверки расчёта страховой премии, сформированного в режиме реального времени на сайте страховой компании, следует оплатить электронный полис ОСАГО.

Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты электронного полиса ОСАГО банковской картой на своем официальном сайте. Дополнительно страховщик может предложить иные способы оплаты.

И наконец, нужно получить готовый полис ОСАГО по электронной почте, распечатать его и возить с собой для предъявления при необходимости сотрудникам полиции.

В электронном виде полис будет храниться в личном кабинете автовладельца. А если у него есть желание получить этот документ на бланке строгой отчетности, полис ОСАГО можно получить по почте (потребуется оплатить услуги почтовой доставки) или в офисе страховщика (за бланк платить не надо).

Отметим, что привычный бумажный полис и полис в электронном виде по закону равнозначны.

Страховые компании обязаны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов. Контроль за этим осуществляет Банк России, установивший специальные требования, которые должны соблюдать все страховщики.

Во-первых, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. Во-вторых, при необходимости провести плановые технические работы страховая компания не менее чем за сутки до их начала обязана уведомить об этом на своем сайте с указанием даты и времени окончания таких работ (их можно проводить не чаще 1 раза в месяц с 22.00 до 08.00 по московскому времени). И в-третьих, необходимо обеспечить заключение договора в течение 30 минут с момента направления через сайт надлежащим образом оформленного заявления на страхование. Это позволит пресечь такие злоупотребления, как, например, длительный показ рекламы во время покупки.

При возникновении проблем с приобретением электронного полиса ОСАГО можно пожаловаться на работу страховой компании в электронном виде через интернет-приемную Банка России или письменно по адресу: г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, д. 3. Важно приложить к обращению скриншот экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании.

Отделение по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Общество

20 января

С нача­ла года стра­хов­щики обя­заны офор­млять элект­ро­нный полис ОСАГО

20 января

Жилищ­ная инспе­кция уве­дом­ля­ет об измене­нии поряд­ка рабо­ты с обраще­ни­ями

20 января

Лес­ная наука в дейс­твии: ДНК из трёх иголок

20 января

Про­дав­цов алкого­ля ждут измене­ния в законо­датель­стве

20 января

В Севе­род­винске прой­дёт воен­но-спор­тив­ная эстафе­та «Вну­ки Мар­гело­ва»

19 января

Севе­ряне доволь­ны рабо­той орга­нов ЗАГС

19 января

Почти в два раза сни­зилось число нару­ше­ний ПДД на желез­нодо­рож­ных пере­ез­дах Поморья

19 января

Рас­тёт спрос на элект­ро­нные услу­ги Рос­ре­ес­тра

19 января

Кре­щен­ские купа­ния – без про­ис­шест­вий

19 января

В 2016 году в регио­не соз­дано более семи тысяч семей

18 января

Всту­пили в силу новые пра­вила ком­пенса­ции про­ез­да к месту отдыха для областных бюд­жетни­ков

18 января

Иван Код­лозе­ров завое­вал «брон­зу» на чем­пи­она­те Рос­сии по лыж­ным гонкам

18 января

Феде­раль­ное законо­датель­ство вво­дит новый ста­тус для неком­мерч­ес­ких органи­за­ций

18 января

В Архан­гель­ской области в 2016 году маль­чи­ков роди­лось боль­ше, чем девочек

17 января

Пси­хо­ло­ги помога­ют под­рос­ткам пре­дотв­ра­тить повторе­ние прес­тупле­ний

17 января

Учас­тие 14 госу­дарств пред­пола­га­ет­ся в фору­ме «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

17 января

Улица имени зна­ме­ни­то­го пале­он­толо­га появи­лась в Кот­ласе к сто­ле­тию города

17 января

Сбор­ная севе­рян взяла «золо­то» на чем­пи­она­те СЗФО по нас­толь­ному теннису

17 января

В Архан­гель­ске завер­шился хоре­ог­рафи­чес­кий фес­тиваль «Сия­ние Арктики»

Похожие новости

20 января Общество

С нача­ла года стра­хов­щики обя­заны офор­млять элект­ро­нный полис ОСАГО

12 января Общество

Стар­шек­лас­сни­ков приг­лаша­ют к учас­тию в науч­но-прак­тич­ес­кой кон­фер­ен­ции

9 января Общество

Банк Рос­сии пре­дуп­режда­ет пен­си­оне­ров о воз­можн­ом мошен­нич­ес­тве

9 декабря Общество

Закон о кол­лек­тор­ских аген­тств­ах обсуди­ли архан­гель­ские жур­на­лис­ты и блогеры

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия