С начала года страховщики обязаны оформлять электронный полис ОСАГО

С 1 января 2017 года все страховщики, имеющие лицензию на заключение договоров ОСАГО, обязаны продавать полис ОСАГО в электронном виде. Прежде, с 1 июля 2015 года, электронные продажи полисов ОСАГО осуществлялись страховщиками в добровольном порядке.

По мнению управляющего отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России Михаила Карпунина, такое законодательное новшество, принятое по инициативе Центрального банка, актуально для нашего региона, где немало населённых пунктов, в которых нет представительств страховых компаний.

— Надеюсь, что онлайн-продажи полисов ОСАГО позволят повысить доступность данной услуги в глубинке и, кроме того, сэкономят время и деньги граждан, которым не придется стоять в очередях, получать необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО и платить за навязанные дополнительные услуги, – отметил руководитель территориального учреждения Банка России.

Теперь купить полис ОСАГО можно, не выходя из дома – на сайте страховой компании в интернете. Для этого потребуются те же документы, что и для приобретения полиса в офисе: гражданский паспорт, водительское удостоверение, ПТС (паспорт транспортного средства), диагностическая карта (для автомобилей старше трёх лет).

В процедуре покупки электронного полиса нет ничего сложного для тех, кто знаком с работой в интернете.

Для начала нужно пройти регистрацию на сайте страховой компании и получить идентификаторы для доступа в личный кабинет (логин и пароль, которые передаются автовладельцу по электронной почте, СМС-сообщением или при личном обращении в офис страховой компании). Затем надо заполнить заявление в электронной форме, причём сделать это максимально внимательно, не допуская ошибок.

После проверки расчёта страховой премии, сформированного в режиме реального времени на сайте страховой компании, следует оплатить электронный полис ОСАГО.

Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты электронного полиса ОСАГО банковской картой на своем официальном сайте. Дополнительно страховщик может предложить иные способы оплаты.

И наконец, нужно получить готовый полис ОСАГО по электронной почте, распечатать его и возить с собой для предъявления при необходимости сотрудникам полиции.

В электронном виде полис будет храниться в личном кабинете автовладельца. А если у него есть желание получить этот документ на бланке строгой отчетности, полис ОСАГО можно получить по почте (потребуется оплатить услуги почтовой доставки) или в офисе страховщика (за бланк платить не надо).

Отметим, что привычный бумажный полис и полис в электронном виде по закону равнозначны.

Страховые компании обязаны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов. Контроль за этим осуществляет Банк России, установивший специальные требования, которые должны соблюдать все страховщики.

Во-первых, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. Во-вторых, при необходимости провести плановые технические работы страховая компания не менее чем за сутки до их начала обязана уведомить об этом на своем сайте с указанием даты и времени окончания таких работ (их можно проводить не чаще 1 раза в месяц с 22.00 до 08.00 по московскому времени). И в-третьих, необходимо обеспечить заключение договора в течение 30 минут с момента направления через сайт надлежащим образом оформленного заявления на страхование. Это позволит пресечь такие злоупотребления, как, например, длительный показ рекламы во время покупки.

При возникновении проблем с приобретением электронного полиса ОСАГО можно пожаловаться на работу страховой компании в электронном виде через интернет-приемную Банка России или письменно по адресу: г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, д. 3. Важно приложить к обращению скриншот экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании.

Отделение по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России.