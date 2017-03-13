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Вопросы передачи имущества СевЖД городу Котласу обсудили в правительстве области

13 марта 15:45 Общество Котлас

На рабочей встрече речь шла о двух объектах, расположенных в Котласе: это стадион «Локомотив» и путепровод на 1081 километре железной дороги Москва–Воркута.

Как сообщил председатель регионального правительства Андрей Шестаков, принципиальное согласие о смене собственника спортивного объекта было достигнуто 18 января этого года на встрече губернатора Игоря Орлова с президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым.

Второй объект – путепровод, соединяющий город с территорией, где расположены несколько десятков частных и четыре многоквартирных дома. Как подчеркнул глава Котласа Андрей Бральнин, состояние передаваемого объекта должно соответствовать требованиям транспортной доступности этой территории.

Стороны договорились о проведении обследования путепровода с участием специалистов мостоиспытательной станции СевЖД, экспертов «Архангельскавтодора» и представителей администрации Котласа. Выезд трёхсторонней комиссии на объет запланирован на первую декаду апреля.

В заключение встречи Андрей Шестаков подчеркнул что фундаментом для выработки оптимальных решений по передаче объектов СевЖД администрации МО «Котлас» остаются соблюдение как интересов хозяйствующих субъектов, так и интересов горожан. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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