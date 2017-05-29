Военно-спортивная игра «Салют» состоялась в Архангельске

В финале военно-спортивной игры «Салют» приняли участие восемь команд средних профессиональных учреждений образования. Соревнования были посвящены 80-летию Архангельской области и состоялись на базе техникума водных магистралей им. С.Н. Орешкова.

Силу и сноровку ребята демонстрировали в упражнениях с гирями, стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата, эстафете и подтягивании.

Начальник отдела по патриотическому воспитанию регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Иван Жернаков отметил, что подготовка к игре проходила на протяжении всего года. Отборочные туры состоялись в Архангельске, Северодвинске, Котласе и Вельске.

— Участники игры – будущие призывники. Возможно, что в будущем после прохождения срочной службы свяжут свою дальнейшую судьбу с военной профессией. Надеюсь, что те умения, которые вы получили в ходе подготовки к игре, вам пригодятся, – отметил Иван Жернаков.

Добавим, что в рамках игры состоялась церемония вступления в ряды юнармейцев ребят из военно-патриотического клуба «Белый медведь».

В итоге баталий спортивная удача улыбнулась команде Архангельского политехнического техникума. Второе место у представителей техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова. «Бронза» досталась Северодвинскому техникуму социальной инфраструктуры.

ГАУ Архангельской области «Патриот»