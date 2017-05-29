Итоги работы третьего состава молодёжного правительства региона и главные мероприятия на перспективу обсудили в Архангельске.

Открыл заседание председатель молодежного правительства губернатор Игорь Орлов. Он отметил, что исполнительные органы государственной власти настроены на то, чтобы совместная работа с молодёжью приносила максимально полезный результат, формировала интеллектуальный, административный и человеческий потенциал, который позволит с уверенностью смотреть в будущее.

Первое место среди молодёжных правительств СЗФО

Сопредседатель молодёжного правительства Архангельской области Александра Иванова представила основные итоги работы третьего состава команды, сформированной в мае 2016 года.

Среди них – проект «Понятный закон», цель которого – рассказать о существующих на территории региона льготах для молодых людей, участия молодёжи в различных жилищных программах, предоставления преимуществ молодым бизнесменам.

Одним из главных итогов можно считать принятие депутатами областного Собрания поправок в областной закон «О молодёжи и молодёжной политике в Архангельской области», инициированных молодёжным правительством.

Кроме того, члены молодёжного правительства традиционно входят в экспертные советы по распределению грантовых средств, конкурсных комиссий, рабочих групп и общественных советов при исполнительных органах госвласти.



Высокая оценка работы молодёжного правительства Архангельской области была дана на ежегодном всероссийском съезде ассоциации молодёжных правительств РФ, который прошёл в апреле 2017 года в Казани.

— По итогам рейтинга наше правительство заняло восьмое место среди 56 молодежных правительств РФ и первое – среди молодёжных правительств СЗФО, – рассказала Александра Иванова.

Задача молодых – инициировать позитивные перемены

Отметив результаты работы членов молодёжного правительства, Игорь Орлов призвал ребят не останавливаться на достигнутом, не бюрократизировать свою работу, предлагать конкретные решения задач, стоящих перед властью, и участвовать в их реализации.

Обсуждая план работы молодёжного правительства на следующий год, губернатор подчеркнул, что в первую очередь нужно переходить от принципа реализации отдельных мероприятий к проектной деятельности.

— Молодежное правительство должно соответствовать времени, а оно диктует необходимость внедрения проектных методов управления, формирование проектных команд, – сказал Игорь Орлов.

Одним из таких проектов может стать организация движения «Выбирай с умом», направленного на активизацию участия молодёжи в избирательных кампаниях как в качестве избирателей, так и в качестве кандидатов.

Игорь Орлов призвал молодёжное правительство к более тесному взаимодействию с общественными организациями.

«Молодёжное правительство должно объединять молодых людей, которые стремятся к позитивным переменам, обращают внимание на недостатки в работе исполнительных органов власти, предлагают конкретные решения тех или иных проблем. Поэтому необходимо усилить информационную составляющую деятельности молодёжного правительства, сделать его работу максимально открытой».

С учетом предложений, высказанных губернатором, членами молодёжного правительства и его резервного состава, в ближайшее время будет сформирован план работы на следующий период.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области