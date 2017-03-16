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Виталий Гниденко:
«Важно, чтобы предприниматели использовали все доступные механизмы поддержки»

16 марта 14:50 Районы Бизнес Агропром

Заместитель министра экономического развития Архангельской области Виталий Гниденко побывал с рабочим визитом в Холмогорском районе, где пообщался с предпринимателями района и узнал о проблемах, с которыми они сталкиваются в своей деятельности.

В рамках поездки Виталий Гниденко встретился с владельцем местной пекарни. В свое время создание и развитие производства стало возможным благодаря займам, полученным предпринимателем в подведомственной министерству экономического развития микрокредитной компании Архангельский фонд «Развитие».

Сегодня перед владельцем пекарни возникла серьёзная проблема: школы и детские сады, в которые ранее поставлялась продукция, перешли к сотрудничеству с УФСИН, а покупатели районного центра стали отдавать предпочтение магазинам крупных торговых сетей.

 – Важно, что пекарня снабжает хлебом труднодоступные населенные пункты. Это не приносит значительной выгоды, источником основной прибыли являлись продажи в крупных населенных пунктах и регулярные поставки в госучреждения,  – отметил Виталий Гниденко. – В случае, если производство станет нерентабельным, поставки в отдаленные деревни прекратятся. между тем обеспечение жителей качественными продуктами местного производства – задача номер один.

Стоит отметить и проблему реализации молочной продукции. Перед тем, как попасть на прилавки местных магазинов и в госучреждения Холмогорского района, сырье доставляется в Архангельск, где осуществляется его пастеризация и пакетирование. Таким образом, продукция подвергается множественным транспортировкам, в результате чего существенно возрастает её стоимость.

Выход из сложившейся ситуации нашли в Онежском районе, где предприниматели, получив займ в микрокредитной организации, установили линии пастеризации и упаковки молока. В результате реализации проекта жители получили возможность приобретать у местного производителя свежую и безопасную продукцию по более низкой цене.

По итогам встреч с предпринимателями заместитель министра экономического развития встретился с главой Холмогорского района, обсудил существующие проблемы и возможные пути их решения.

— Добиться успеха можно лишь при индивидуальном подходе к каждому проекту. Важно, чтобы предприниматели использовали все доступные механизмы поддержки. Помочь им выбрать оптимальный вариант всегда готовы специалисты министерства и подведомственных учреждений, – подытожил Виталий Гниденко.

Министерство экономического развития Архангельской области

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