Роль социальных инноваций в развитии российских регионов обсудят в Подмосковье

Делегация Архангельской области во главе с губернатором Игорем Орловым принимает участие во II форуме социальных инноваций, который открылся сегодня в подмосковном Красногорске.

В составе делегации – министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова, исполняющий обязанности руководителя агентства стратегических разработок региона Денис Тюпышев, руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалёва, представители социальных учреждений.



Форум стал площадкой для презентации лучшего опыта социальной работы. Его цель – оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения.Организаторы форума: Совет Федерации, Министерство экономического развития РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, правительство Московской области и Агентство стратегических инициатив.

Открыла форум специализированная выставка, на которой представлены наиболее удачные инновационные проекты в социальной сфере. Лучшие инициативы будут удостоены наград I российской премии «Социальные инновации».



Значительная часть программы форума будет посвящена новым возможностям развития регионов благодаря внедрению социальных инноваций.

В ходе пленарного заседания и круглых столов участники рассмотрят перспективы развития социального обслуживания населения и привлечения некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг, оценят роль молодёжи в модернизации социальной сферы, вопросы поддержки волонтёрства и развития институтов благотворительности.

Планируются также брифинги, мастер-классы, встречи с руководителями министерств и ведомств, подписание соглашений о партнёрстве в реализации социальных проектов.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов выступит на дискуссионной площадке, где будут обсуждать роль социальных инноваций в повышении качества социальных услуг и развитии человеческого капитала.

Глава Поморья расскажет о новых подходах в оказании социальных услуг, реализации проектов социального кластера Архангельской области, в том числе – о внедрении экзоскелета в программы реабилитации людей с травмами позвоночника, производстве детских «умных» протезов, создании интернет-портала для людей с инвалидностью.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области