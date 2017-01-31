Вопросы возобновления работы Савинского цементного завода обсудили в правительстве региона

В совещании при председателе правительства Архангельской области Алексее Алсуфьеве приняли участие представители профильных региональных ведомств, органов местного самоуправления и руководство собственника завода АО «Евроцемент групп».

Напомним, что запущенный в эксплуатацию в 1966 году Савинский цементный завод долгое время был единственным производителем цемента на территории Архангельской области. Численность работающих достигала 600 человек, а выпуск продукции в 2012 году составил 662 тысячи тонн.

В 2014 году собственником предприятия в связи с низкой конкурентоспособностью и сложными рыночными факторами было принято решение о приостановке работы завода.

Сегодня ситуация на рынке, в том числе и внешнем, начинает меняться в лучшую сторону, отметил в ходе совещания вице-президент «Евроцемент групп» Сергей Марченков.

Алексей Алсуфьев: «Правительство области крайне заинтересовано в возобновлении деятельности завода»– Появились экономические предпосылки к возобновлению производства на Савинском цементом заводе. Финансовой и экономической устойчивости проекту может добавить перевод завода на новый вид топлива – природный газ. Кроме того, переход на газ позволит повысить производительность и качество готовой продукции, – отметил он.

Напомним, что вопрос перехода на газ уже прорабатывался, и в ближайшее время переговоры на эту тему планируется возобновить.

Спрос на продукцию Савинского завода существует как в Архангельской области, так и за её пределами, было отмечено в ходе совещания.

— Правительство области крайне заинтересовано в возобновлении деятельности завода, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – Это рабочие места, это социальная стабильность и в Савинском, и в целом в Плесецком районе. Мы готовы оказать всю необходимую административную и организационную поддержку проекту.

В ходе совещания также обсудили вопросы логистического обеспечения проекта, взаимодействия с «Газпромом» в части строительства газопровода-отвода, а также возможность предоставления налоговых льгот в рамках предусмотренных областным законодательством мер поддержки крупных инвестиционных проектов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области