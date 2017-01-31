Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Вопросы возобновления работы Савинского цементного завода обсудили в правительстве региона

31 января 14:30 Промышленность
В совещании приняли участие представители профильных ведомств, органов местного самоуправления и руководство собственника завода АО «Евроцемент групп»
В совещании приняли участие представители профильных ведомств, органов местного самоуправления и руководство собственника завода АО «Евроцемент групп»

В совещании при председателе правительства Архангельской области Алексее Алсуфьеве приняли участие представители профильных региональных ведомств, органов местного самоуправления и руководство собственника завода АО «Евроцемент групп».

Напомним, что запущенный в эксплуатацию в 1966 году Савинский цементный завод долгое время был единственным производителем цемента на территории Архангельской области. Численность работающих достигала 600 человек, а выпуск продукции в 2012 году составил 662 тысячи тонн.

В 2014 году собственником предприятия в связи с низкой конкурентоспособностью и сложными рыночными факторами было принято решение о приостановке работы завода.

Сегодня ситуация на рынке, в том числе и внешнем, начинает меняться в лучшую сторону, отметил в ходе совещания вице-президент «Евроцемент групп» Сергей Марченков.

Алексей Алсуфьев: «Правительство области крайне заинтересовано в возобновлении деятельности завода»– Появились экономические предпосылки к возобновлению производства на Савинском цементом заводе. Финансовой и экономической устойчивости проекту может добавить перевод завода на новый вид топлива – природный газ. Кроме того, переход на газ позволит повысить производительность и качество готовой продукции, – отметил он.

Напомним, что вопрос перехода на газ уже прорабатывался, и в ближайшее время переговоры на эту тему планируется возобновить.

Спрос на продукцию Савинского завода существует как в Архангельской области, так и за её пределами, было отмечено в ходе совещания.

— Правительство области крайне заинтересовано в возобновлении деятельности завода, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – Это рабочие места, это социальная стабильность и в Савинском, и в целом в Плесецком районе. Мы готовы оказать всю необходимую административную и организационную поддержку проекту.

В ходе совещания также обсудили вопросы логистического обеспечения проекта, взаимодействия с «Газпромом» в части строительства газопровода-отвода, а также возможность предоставления налоговых льгот в рамках предусмотренных областным законодательством мер поддержки крупных инвестиционных проектов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Районы

31 января

Воп­росы возоб­новле­ния рабо­ты Савинс­ко­го цемент­но­го завода обсуди­ли в пра­витель­стве региона

30 января

Игорь Орлов: «Стро­итель­ство школы в посёл­ке Ерцево нач­нётся в этом году»

30 января

Игорь Орлов даст старт Году эко­ло­гии в Поморье

28 января

«Пле­сецк» запус­тит раке­ту в честь юби­лея региона

28 января

Игорь Орлов: «Юнар­мия – это госу­дарст­вен­ная политика»

27 января

Как сила­ми ТОС органи­зовать дет­ский центр спор­тивно­го досуга

24 января

Мин­лесп­ром регио­на и САФУ выявят перс­пе­ктив­ные кадры

23 января

Нару­шитель оштра­фо­ван на 80 тысяч руб­лей за ава­рий­ный сброс сточ­ных вод в Соль­выче­год­ске

23 января

ТОС – тер­рито­рия осу­ществле­ния идей

23 января

Игорь Орлов: «В ситу­ации с убор­кой снега во дво­рах люди ждут от влас­ти органи­заци­он­ных решений»

21 января

Лес­ные инспе­кторы и поли­ция Поморья выяви­ли особо круп­ную неза­кон­ную рубку

19 января

Ека­те­ри­на Про­копье­ва побыва­ла с рабо­чей поез­дкой в Нян­домс­ком районе

19 января

Кре­щен­ские купа­ния – без про­ис­шест­вий

18 января

Пер­вое в 2017 году област­ное роди­тель­ское соб­ра­ние сос­то­ит­ся 19 января в 18 часов

18 января

Архан­гель­ский Сне­го­вик приг­лаша­ет детей в путе­шес­твие

13 января

Новая школа в Крас­ноб­ор­ске дол­жна быть сдана в этом году

12 января

Жите­ли области в декаб­ре сру­били более 22 тысяч «пра­вильных» ёлочек

10 января

Гонки на сне­го­хо­дах «Snow Устья» вошли в наци­ональ­ный Топ-200 собы­тий года

10 января

В 2016 году охот­ники Поморья добы­ли 280 волков

Похожие новости

31 января Районы

Воп­росы возоб­новле­ния рабо­ты Савинс­ко­го цемент­но­го завода обсуди­ли в пра­витель­стве региона

11 января Промышленность

Перс­пе­ктивы раз­ви­тия стро­итель­ной отрасли обсу­дят в Архан­гель­ске в нача­ле марта

9 января Промышленность

На Севе­род­винс­ком агрок­ом­бина­те прис­тупа­ют к ремон­ту сис­темы водос­набже­ния

30 декабря Промышленность

Лев Левит: «Ар­хангель­ская область гото­ва пре­дос­тавить тер­рито­рии для апроба­ции аркти­чес­ких ГОСТов»

29 декабря Промышленность

При­род­ные ресур­сы Поморья «зарабо­тали» 1,3 мил­ли­ар­да рублей

28 декабря Общество

Ека­те­ри­на Про­копье­ва: «Ор­гани­за­ции высо­кой социаль­ной эффек­тив­ности – это наши ориен­тиры»

28 декабря Промышленность

Алмазы Поморья попол­нили казну регио­на почти на два мил­ли­ар­да рублей

27 декабря Промышленность

В Поморье раз­рабо­та­ют ката­лог «аркти­чес­кой» продукции

22 декабря Промышленность

Архан­гель­ская область гото­ва раз­мес­тить на своей тер­рито­рии аркти­чес­кий испыта­тель­ный полигон

22 декабря Промышленность

Старт Года эко­ло­гии: общест­вен­ность, власть и биз­нес Поморья «све­рили часы»

22 декабря Экономика

Рыбо­хоз­яйс­тве­нный ком­плекс: модер­низа­ция отрасли про­дол­жа­ет­ся

19 декабря Промышленность

Сов­рем­ен­ные тех­ноло­гии в море – качест­ве­нная про­дук­ция на сто­лах северян

15 декабря Губернатор

Игорь Орлов встре­тил­ся с предс­та­ви­те­ля­ми покупа­теля «Архан­гель­скге­ол­добы­чи»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия