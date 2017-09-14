Сердечная команда в действии: лучшие кардиохирурги России делятся опытом

Архангельск стал площадкой для I конгресса сердечно-сосудистых хирургов и специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Северо-Западного федерального округа «Междисциплинарный подход в лечении сердечно-сосудистых заболеваний (сердечная команда в действии)».

Участников конгресса приветствовал первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев:

«Сегодня у нас в регионе внедрены в практику достижения ведущих отечественных и зарубежных кардиохирургических центров. На территории региона выполняется весь спектр операций на сердце и сосудах. В рамках конгресса впервые в России в Первой городской клинической больнице будет проведена операция по установке искусственного клапана аорты российского производства – это ещё один значимый шаг вперед».

По словам экспертов, на сегодняшний день население Архангельской области Высокотехнологичную кардиохирургическую помощь на сегодняшний день оказывают четыре медицинские организации Поморья: Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич, Архангельская областная клиническая больница, Котласская центральная городская клиническая больница и Центральная медико-санитарная часть № 58 ФМБА.обеспечено кардиохирургической помощью на уровне европейских стран.

Как пояснил заместитель министра регионального здравоохранения Алексей Крюков, в 2016 году высокотехнологичная медицинская помощь по профилю сердечно-сосудистых заболеваний оказана почти 2 500 жителям региона, из них более 80 % получили её, не выезжая за пределы области.

– Мы можем гордиться достижениями наших специалистов. В ходе визита в Архангельскую область министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова высоко оценила организацию сердечно-сосудистой помощи в целом по региону и в Первой городской клинической больнице в частности. Именно авторитет нашего здравоохранения позволил провести конгресс в Архангельске, – отметил главный врач Первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич Сергей Красильников.



По словам Алексея Крюкова, основная задача медицинского форума – довести до практических врачей современные возможности как кардиохирургии, так и рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.

Большой прогресс в развитии лечения сердечно-сосудистых заболеваний произошел за последние десять лет, когда была принята федеральная программа «Здоровье».

— Еще 15 лет назад некоторые вещи казались нам недостижимыми, а сегодня это повседневная реальность, – рассказал главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Геннадий Хубулава. – Современная тенденция сердечно-сосудистой хирургии – это уменьшение травматичности операции и увеличение ее эффективности. На это направлены все наши усилия, в том числе и работа этой конференции.

В конгрессе принимают участие более 350 российских специалистов, а также медики из Германии, Швейцарии, Индии и из Республики Беларусь.

— Хирурги и специалисты по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению объединились и вместе пытаются решить проблемы наших граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. В нашей стране это первый такой форум. Такой опыт надо распространять, – уверен заведующий кафедрой интервенционной кардиоангиологии первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова, академик РАН Давид Иоселиани.

В рамках конгресса вниманию специалистов предложены насыщенная научная программа, дискуссии, практические занятия на стимуляторах, сестринская секция для среднего медицинского персонала и выставка медицинского оборудования и расходных материалов.

Министерство здравоохранения Архангельской области