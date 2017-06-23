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Научные квоты перераспределят в пользу местных рыбаков

23 июня 9:15 Общество Агропром

Нереализованный в научно-исследовательских и контрольных целях объём добычи трески и пикши будет перераспределён в пользу прибрежного рыболовства.

Такое решение принято на заседании Северного бассейнового научно-промыслового совета, которое состоялось в Мурманске на площадке ФГБНУ «Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича».

Как отметила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, перераспределение квот в пользу прибрежного рыболовства увеличит добычу трески и пикши рыболовецкими колхозами Поморья, которые являются основными градо- и посёлкообразующими предприятиями на побережье Белого моря.

— В этом году рыболовецкие колхозы региона уже полностью освоили выделенную им ранее квоту, – говорит Ирина Бажанова. – Дополнительные квоты позволят продолжить промысел, а значит, население будет обеспечено и работой, и рыбной продукцией.

Конкретные данные об объёмах дополнительных квот для рыбаков Поморья в ближайшее время будут определены приказом Росрыболовства.

Отметим, что по итогам прошлого года объём добычи основных промысловых видов рыб предприятиями Архангельской области в целом составил 138 тысяч тонн, в том числе при осуществлении прибрежного рыболовства – более 11 тысяч тонн.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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