Педагоги и школьники Поморья могут стать участниками фестиваля «Храни огонь родного очага»

Приобщить к чтению краеведческой и художественной литературы писателей и поэтов Севера – такова миссия I регионального фестиваля социально-педагогических проектов «Храни огонь родного очага».

Свой опыт по популяризации печатного слова могут представить педагоги, библиотекари и даже ученики школ Поморья.

Идея проведения нового для Поморья творческого форума принадлежит региональному отделению «Союза журналистов России». Проект поддержан правительством Архангельской области.

Чтобы стать участником фестиваля необходимо представить индивидуальный или коллективный проект, который был реализован в период с 2010 по 2016 годы.

Инициативы должны отражать технологические решения в сфере развития регионального содержания школьного образования, создания условий для реализации образовательной программы по приобщению к культуре Севера.

Заявки и проекты принимаются до 12 февраля 2017 года. Дополнительную информацию об условиях участия в фестивале «Храни огонь родного очага» можно узнать по телефону: (8182) 285-747 (Светлана Альбертовна Ширяева).

Министерство образования и науки Архангельской области