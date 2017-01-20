ЕГЭ-2017: в Поморье все пункты проведения экзаменов будут работать по новой технологии

Все пункты проведения выпускных экзаменов в Архангельской области

в этом году перейдут на новую технологию дистанционной печати и сканирования контрольных измерительных материалов. Об этом представителям выпускников школ Поморья рассказали в ходе регионального родительского собрания.

Специалисты министерства образования и науки Архангельской области подчёркивают: самих выпускников новации не затрагивают. Речь идёт о нововведениях, которые влияют на организационные моменты итоговой аттестационной кампании.

Благодаря видеоконференцсвязи участие в родительском собрании смогли принять представители всех районов ПоморьяТеперь экзаменационные задания будут распечатываться прямо в аудиториях на глазах выпускников. После экзаменов работы отсканируют и направят на проверку. Такая технология существенно ускоряет и удешевляет процесс доставки и обработки материалов.

– Архангельская область стала одним из пилотных регионов, которые начали внедрять новую методику. Мы планируем, что на технологию печати и сканирования материалов перейдут все пункты проведения экзаменов, – рассказала директор Центра оценки качества образования Ольга Гашева.

Что касается самих госэкзаменов, то никаких серьёзных перемен не будет. Как и прежде, выпускникам необходимо в обязательном порядке сдать ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные испытания ребята выбирают самостоятельно, причём сделать это нужно до 1 февраля.

В ходе областного собрания внимание родителей ещё раз обратили на то, что По всем вопросам, связанным с итоговой аттестацией выпускников школ Поморья, можно обращаться на специальную «горячую линию» министерства образования и науки Архангельской области. Звонки принимаются в рабочее время по телефону: (8182) 285-585.любые шпаргалки и гаджеты на экзаменах запрещены. Также специалисты регионального министерства образования и науки рассказали о том, на что следует обратить внимание выпускников при подготовке к экзаменам.

— Специальное областное родительское собрание будет организовано и для тех, чьи дети заканчивают девятый класс. Беседа пройдёт в режиме видеоконференцсвязи. Встреча начнётся 26 января в 18 часов, – рассказал министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области