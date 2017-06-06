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Заканчивается регистрация на межрегиональную конференцию «Методология в сфере закупок. Опыт регионов»

6 июня 11:45 Борьба с коррупцией

С 14 по 15 июня 2017 года в Архангельске пройдет вторая межрегиональная конференция «Методология в сфере закупок. Опыт регионов».

Организаторами конференции выступают контрактное агентство Архангельской области и ГАУ АО «Региональный центр по организации закупок» при поддержке правительства Архангельской области.

Участие в конференции примут представители Федерации и субъектов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций, экспертных и научных сообществ, малого и среднего бизнеса.

В рамках конференции будут рассмотрены актуальные вопросы контрактного законодательства и судебная практика рассмотрения споров в сфере закупок.

Регистрация участников осуществляется здесь

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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