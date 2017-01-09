Кадастровая палата получила новые полномочия

С 1 января 2017 года филиалу «ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу переданы отдельные полномочия органа регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Среди новых функций – ведение Единого государственного реестра недвижимости в части внесения и загрузки сведений об объектах недвижимости и объектах землеустройства, ведения кадастровых карт, реестровых дел и книг учета, информационное взаимодействие с кадастровыми инженерами.

Теперь филиал будет предоставлять сведения, содержащиеся на новом ресурсе – Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Исключение составляют сведения о содержании правоустанавливающих документов, а также копии документов, помещенных в реестровые дела (тома дел) объектов недвижимости, ведение и хранение которых не осуществляется кадастровой палатой.

Полный перечень указанных полномочий установлен приказом Росреестра от 18.10.2016 № П/0515 «О наделении федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» отдельными полномочиями органа регистрации прав».

Филиал продолжает осуществлять прием и выдачу документов на государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав и иных видов заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, а также запросов о предоставлении всех видов сведений ЕГРН.

Подать заявление на все виды учетно-регистрационных действий и запросы о предоставлении сведений ЕГРН можно в центральном офисе филиала в г. Архангельске или в любом отделении многофункционального центра предоставления государственных услуг (МФЦ) независимо от местонахождения объекта недвижимости.

Узнать адрес нужного офиса МФЦ и режим его работы, а также получить более подробную информацию о предоставляемых услугах можно на сайте МФЦ по Архангельской области и на сайте МФЦ по Ненецкому автономному округу.



Подать заявление на кадастровый учет, регистрацию прав и запросить сведения об объекте недвижимости также можно воспользовавшись электронными сервисами, доступными на официальном сайте Росреестра.

Филиал «ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу