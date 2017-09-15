Минкомсвязи России высоко оценило инициативу Архангельской области

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области выступило с рядом предложений по достижению показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601, на заседании Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг при Минкомсвязи России 7 сентября 2017 года.



В рамках доклада министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев отметил, в том числе необходимость использования Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в качестве системы авторизации для информационных систем МВД России, ФНС России, ФССП России, Рособрнадзора и организации пунктов регистрации на портале государственных услуг в налоговых инспекциях по примеру Пенсионного фонда.

Председатель подкомиссии – министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров высоко оценил эти предложения и поручил участникам проработать вопрос об использовании учетной записи в ЕСИА как единственной для доступа в государственные и ведомственные информационные системы.

Инициативу Архангельской области поддержали и другие субъекты Российской Федерации.

Озвученный выше подход реализуется также в отношении региональных систем. Напомним, что с 1 апреля на авторизацию только через ЕСИА перешел популярный у жителей Поморья сервис онлайн-записи на приём к врачу, а с 1 октября такие же изменения коснутся системы электронных школьных дневников.

На сегодняшний день более 55,5 млн человек зарегистрированы в ЕСИА и пользуются госуслугами в электронном виде, из них в Архангельской области – более 475 тысяч человек.

Количество посещений Единого портала госуслуг (ЕПГУ) в августе составило 64,1 млн, что вдвое выше, чем в феврале этого года. Данный факт говорит о взрывном росте популярности ЕПГУ, причинами которой являются удобство и простота взаимодействия с органами власти через Интернет, возможность получения скидок – 50 % при оплате штрафов ГИБДД и 30 % при оплате госпошлин, а также другие преимущества.

Пройти регистрацию на портале госуслуг (в ЕСИА) можно как самостоятельно, так и обратившись в один из центров обслуживания – ближайшее отделение многофункционального центра, центр занятости населения или территориальный орган пенсионного фонда.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области