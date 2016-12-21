В Архангельской области снизилось число правонарушений среди подростков

Профилактику правонарушений среди подростков обсудили на профильной межведомственной комиссии в правительстве области.

По предварительным данным, которые предоставило УМВД России по Архангельской области, в 2016 году количество преступлений, совершённых подростками, снизилось на 18,2 процента. При этом в среднем по России этот показатель составляет 12,4 процента.

Заместитель губернатора по внутренней политике Алексей Андронов отметил, что этот факт может служить подтверждением высокого качества работы по профилактике подростковой преступности в регионе и стимулом для дальнейшего её совершенствования.

Педагогов обучают методам профилактики правонарушений

Одним из главных вопросов повестки дня стало повышение квалификации специалистов, работающих с подростками.

В частности, руководитель центра психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» Татьяна Соколова рассказала об образовательной программе центра «Медиация в восстановительном правосудии» и создании в Поморье школьных служб примирения.

Курсы повышения квалификации педагогов регулярно проводит Архангельский областной институт открытого образования.

По словам исполняющего обязанности ректора института Виктора Мемнова, наиболее востребованными программами повышения квалификации являются «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков», «Социально-педагогическое сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и «Педагогическая профилактика жестокого обращения с детьми».

Участковые – на передовой профилактической работы

На заседании комиссии также был рассмотрен вопрос обеспеченности участковых уполномоченных полиции служебными помещениями.

По информации врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Александра Якушева, за девять месяцев уходящего года по разным вопросам к участковым обратились около трёхсот тысяч граждан.

Однако в некоторых муниципальных образованиях области ощущается нехватка служебных помещений для участковых, многие пункты требуют ремонта. Крайне необходимо выделение помещений для уполномоченных в Приморском, Виноградовском, Каргопольском и Пинежском районах.

Поскольку обеспечение помещениями участковых полиции входит в компетенцию органов МСУ, Алексей Андронов предложил более детально рассмотреть этот вопрос на заседании координационного совета глав МО в будущем году.

В решение комиссии было внесено предложение направить информацию УМВД в районы и проработать вопросы обеспечения деятельности участковых на местах.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области