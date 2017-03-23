В Мезени прошли юбилейные, тридцатые по счёту «Кузинские гонки»

Традиционно спортсмены участвовали в гонках на дистанциях от 3 до 30 километров – в зависимости от возраста

Более ста спортсменов вышли на старт в Мезенском районе для участия в знаменитых «Кузинских гонках». Тридцать лет эти лыжные состязания было организованы в честь уроженца этих мест Владимира Кузина.

В 1954 году на чемпионате мира в Фалуне Владимир Кузин стал первым советским чемпионом мира, выиграв гонки на 50 и 30 км. Король Швеции торжественно вручил ему кубок, на котором было выгравировано: «Королю лыж от короля Швеции Густава VI».

А через два года наш лыжник завоевал и золотую медаль на Олимпийских играх в Кортина д'Ампеццо.

Великий спортсмен неоднократно приезжал на свою малую родину, напутствовал лыжников всех возрастов.

Традиционно спортсмены участвовали в гонках на дистанциях от 3 до 30 километров – в зависимости от возраста. Во взрослой категории в этом году у мужчин победителем стал Дмитрий Меньшаков, у женщин – Анна Петухова.

Агентство по спорту Архангельской области